***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 09:23
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.11.2021 tarihli KAP açıklamasında diğer hususların yanı sıra özetle, Denizli İli Çal İlçesi'nde yer alan 1,04 Mw gücündeki güneş enerjisi santralinin devir işlemlerinin devam ettiği ve bağlantı anlaşmasının devriyle beraber devir işlemlerinin Kasım ayı sonu veya Aralık başı itibariyle tamamlanacağı ifade edilmiştir.
Bu çerçevede bağlantı anlaşmasının Şirketimize devri yapılmış olup söz konusu devir işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980188
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.809
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0
En Düşük
0
18:0512,8095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0068
|Açılış
|: 12,7100
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|Önceki Kapanış
|: 12,3050
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12,9085
En Düşük
12,6998
18:0514,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0921
|Açılış
|: 14,3100
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|Önceki Kapanış
|: 13,9200
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14,6058
En Düşük
14,2915
18:05738,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 738,54
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|Önceki Kapanış
|: 735,00
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744,46
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 0,00
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 0,00
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8095
|12,8095
|% -0,05
|
|Euro
|14,5065
|14,5610
|% 0,64
|
|Sterlin
|17,0728
|17,1584
|% 0,45
|
|Frank
|13,8987
|13,9824
|% 0,58
|
|Riyal
|3,4182
|3,4353
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|8,90
|
|Altın Gr.
|742
|742
|6,69
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|0,03
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-1,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
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17:55KRGYO
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