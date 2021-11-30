***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.11.2021 tarihli KAP açıklamasında diğer hususların yanı sıra özetle, Denizli İli Çal İlçesi'nde yer alan 1,04 Mw gücündeki güneş enerjisi santralinin devir işlemlerinin devam ettiği ve bağlantı anlaşmasının devriyle beraber devir işlemlerinin Kasım ayı sonu veya Aralık başı itibariyle tamamlanacağı ifade edilmiştir.Bu çerçevede bağlantı anlaşmasının Şirketimize devri yapılmış olup söz konusu devir işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980188BIST