***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 30.12.2021 tarihinde, 29.12.2016 tarih ve 6838 sayılı Enerji Piyasası Kurulu kararının "e" maddesinin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile %100 oranında bağlı ortalıklarımız Kare1 , Kare2, Kare 3, Kare 4 ve Kare 5 şirketleri bünyesindeki toplam 5.87 MW'lık güneş enerjisi santrallerinin ödeyeceği dağıtım bedelleri tutarı satış gelirlerine oranının %5'ten %20'e yükseleceği öngörülmektedir. Dağıtım bedelinin yükselmesine neden olan EPDK'nın 30.12.2021 tarihli kararının iptali için yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990131BIST