***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.10.2021 tarihli KAP açıklamasında özetle Muğla İli, Bodrum ilçesi, Koyunbaba mahallesi, 212 ada 1 Parseldeki arsa üzerinde devam eden gayrimenkul projesi için hazırlanan "avan proje"nin Bodrum Belediyesi tarafından onaylandığı kamuya duyurulmuştu. Söz konusu proje için Bodrum Belediyesi'ne yapmış olduğumuz "inşaat ruhsatı" başvurusu onaylanmıştır. İnşaat ile ilgili planlamalar tamamlanmış olup , inşaat faaliyetlerine başlanacaktır.İnşaat ile ilgili görseller ve ilerlemelerle ilgili bilgiler şirketimizin web sitesinde yer alacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994861BIST