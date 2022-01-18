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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.01.2022 13:36
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   14.10.2021 tarihli KAP açıklamasında özetle Muğla İli, Bodrum ilçesi, Koyunbaba mahallesi, 212 ada 1 Parseldeki arsa üzerinde devam eden gayrimenkul projesi için hazırlanan "avan proje"nin Bodrum Belediyesi tarafından onaylandığı kamuya duyurulmuştu. Söz konusu proje için Bodrum Belediyesi'ne yapmış olduğumuz "inşaat ruhsatı" başvurusu onaylanmıştır. İnşaat ile ilgili planlamalar tamamlanmış olup , inşaat faaliyetlerine başlanacaktır.
İnşaat ile ilgili görseller ve ilerlemelerle ilgili bilgiler şirketimizin web sitesinde yer alacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994861


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EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.011.754 % 9,99  
KSTUR 303,00 1.063.996 % 9,27  
IZTAR 22,74 40.105.663 % 8,29  
KAPLM 37,92 23.754.383 % 7,91  
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Frank 14,7359 14,8247 % 0,68  
Riyal 3,5966 3,6146 % 0,74  
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14:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 -9,35  
Altın Gr. 788 788 1,82  
Cumhuriyet 5.232 5.311 12,00  
Tam 5.209 5.339 8,76  
Yarım 2.517 2.582 4,24  
Çeyrek 1.263 1.291 2,12  
Gümüş.Ons 22,80 22,82 -0,21  
Gümüş Gr. 9,93 9,94 -0,03  
B. Petrol 87,68 87,68 1,20  
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