***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 12:44
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda
Finansman ve İş Geliştirmeden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Sn.
Refik Karakaş, 28.02.2022 tarihi itibariyle Finansman ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Sn Refik KARAKAŞ, Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005047
BIST
15:351.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
15:3513,8104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0149
|Açılış
|: 13,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
15:3515,5341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0963
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
15:35845,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 6,38
|Açılış
|: 845,10
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.754.460
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|26.483.308
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|88.303.803
|% 9,88
|
|PKENT
|392,20
|9.361.402
|% -7,50
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|KSTUR
|240,00
|334.556
|% -7,16
|
|AEFES
|24,98
|50.870.401
|% -6,93
|
|IHYAY
|0,68
|5.465.957
|% -6,85
|
|THYAO
|26,36
|3.194.493.978
|% -3,44
|
|EREGL
|31,24
|1.737.276.555
|% 0,26
|
|KRDMD
|11,85
|1.701.635.737
|% 4,68
|
|TUPRS
|190,60
|1.085.812.465
|% 5,95
|
|GARAN
|11,18
|889.917.718
|% -1,76
|
|YKBNK
|3,60
|572.375.792
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,85
|1.701.635.737
|% 4,68
|
|EKGYO
|2,01
|242.071.726
|% -1,47
|
|THYAO
|26,36
|3.194.493.978
|% -3,44
|
|HUNER
|2,57
|302.622.508
|% -3,75
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7761
|13,7921
|% -0,02
|
|Euro
|15,4152
|15,5060
|% -0,80
|
|Sterlin
|18,4153
|18,5077
|% -0,17
|
|Frank
|14,8907
|14,9804
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6631
|3,6815
|% -0,10
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|14,97
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,63
|
|Cumhuriyet
|5.632
|5.718
|16,00
|
|Tam
|5.614
|5.756
|23,87
|
|Yarım
|2.713
|2.784
|11,55
|
|Çeyrek
|1.361
|1.392
|5,77
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,07
|
|B. Petrol
|98,56
|98,56
|4,44
|