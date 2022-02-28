***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamandaFinansman ve İş Geliştirmeden SorumluGenel Müdür Yardımcısı Sn.Refik Karakaş, 28.02.2022 tarihi itibariyle Finansman ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Sn Refik KARAKAŞ, Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005047BIST