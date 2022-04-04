***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Muğla İli, Bodrum ilçesi, Koyunbaba mahallesi, 212 ada 1 Parseldeki arsa üzerinde devam eden gayrimenkul projesi için fiyat tespiti, talep toplama, tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak lansman çalışmalarına bugün itibariyle başlanacaktır. Bu kapsamda çeşitli medya kanallarında projenin reklamları yayınlanacaktır. Söz konusu reklamlar aynı zamanda şirketimizin internet sitesinde de yer alacaktır.Lansman faaliyet ile birlikte, projeye olan talep ve ortaya çıkacak fiyatlar, gayrimenkul sektörüne dönük beklentiler, projenin bütçesi ve finansman ihtiyacı dikkate alınarak satış adetleri belirlenecektir.Bodrum ilçesinin yazlık bölge olması nedeniyle bölgedeki inşaatlara 1 Ekim ‘den başlayıp 1 Haziran'a kadar izin verildiği de dikkate alınarak, söz konusu projenin inşaatının, yaklaşık yarısının 2022 yılı Haziran ayına kadar, kalan kısmının ise 2023 yılı Haziran ayına kadar tamamlanması planlanmaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015293BIST