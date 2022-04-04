***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 08:33
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Muğla İli, Bodrum ilçesi, Koyunbaba mahallesi, 212 ada 1 Parseldeki arsa üzerinde devam eden gayrimenkul projesi için fiyat tespiti, talep toplama, tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak lansman çalışmalarına bugün itibariyle başlanacaktır. Bu kapsamda çeşitli medya kanallarında projenin reklamları yayınlanacaktır. Söz konusu reklamlar aynı zamanda şirketimizin internet sitesinde de yer alacaktır.
Lansman faaliyet ile birlikte, projeye olan talep ve ortaya çıkacak fiyatlar, gayrimenkul sektörüne dönük beklentiler, projenin bütçesi ve finansman ihtiyacı dikkate alınarak satış adetleri belirlenecektir.
Bodrum ilçesinin yazlık bölge olması nedeniyle bölgedeki inşaatlara 1 Ekim ‘den başlayıp 1 Haziran'a kadar izin verildiği de dikkate alınarak, söz konusu projenin inşaatının, yaklaşık yarısının 2022 yılı Haziran ayına kadar, kalan kısmının ise 2023 yılı Haziran ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015293
BIST
11:452.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 28,02
|Açılış
|: 2.264
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|Önceki Kapanış
|: 2.252
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2.280
En Düşük
2.264
11:4514,7142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 14,7000
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|Önceki Kapanış
|: 14,6670
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En Düşük
14,6695
11:4516,2327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 16,2100
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|Önceki Kapanış
|: 16,1900
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16,2538
En Düşük
16,2027
11:45912,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,69
|Açılış
|: 912,84
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|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IPEKE
|18,95
|129.136.741
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.020.513
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|2.815.368
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.174.393
|% 9,86
|
|DAPGM
|22,40
|143.273.431
|% 9,16
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|INFO
|8,11
|11.817.127
|% -5,04
|
|PAPIL
|19,90
|9.958.834
|% -4,05
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|SONME
|34,50
|2.661.903
|% -3,20
|
|GARAN
|12,45
|1.226.793.689
|% 0,00
|
|ASELS
|25,36
|1.214.736.549
|% 2,34
|
|KOZAL
|157,60
|1.146.364.582
|% 8,84
|
|KOZAA
|28,52
|974.299.667
|% 8,36
|
|SISE
|16,05
|946.081.952
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,50
|736.855.341
|% 4,60
|
|KARSN
|5,80
|853.223.586
|% -2,85
|
|GARAN
|12,45
|1.226.793.689
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,44
|331.480.656
|% 3,61
|
|AKBNK
|7,39
|645.287.622
|% 1,09
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7094
|14,7142
|% 0,21
|
|Euro
|16,2189
|16,2327
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,2341
|19,3306
|% 0,19
|
|Frank
|15,8247
|15,9200
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9091
|3,9288
|% 0,17
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,66
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,92
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,50
|
Seans Raporu
11:45
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12:00EDATA
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