***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde %80 pay sahibi olduğumuz 500.000.-TL sermayeli www.hospest.com adlı internet sitesinin sahibi HOSPEST Turizm Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin kalan paylarının nominal değer üzerinden, Mustafa Tayfun ORAL'dan, satın alınması konusunda anlaşmaya varılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021094BIST