***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 14:54
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinde %80 pay sahibi olduğumuz 500.000.-TL sermayeli www.hospest.com adlı internet sitesinin sahibi HOSPEST Turizm Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin kalan paylarının nominal değer üzerinden, Mustafa Tayfun ORAL'dan, satın alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021094
BIST
15:482.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,17
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.486
En Düşük
2.472
15:4814,6287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:4815,8428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0086
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:48928,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,17
|Açılış
|: 928,28
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:48
|IHAAS
|16,94
|18.319.141
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.303.234
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.208.905
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,18
|73.275.501
|% 9,26
|
|ERSU
|4,93
|53.304.425
|% -6,98
|
|HEKTS
|21,46
|753.584.474
|% -6,86
|
|OYLUM
|2,32
|6.321.369
|% -4,92
|
|SELGD
|4,26
|1.906.919
|% -3,40
|
|CASA
|119,90
|189.954
|% -3,23
|
|GARAN
|13,74
|1.394.963.574
|% 0,29
|
|THYAO
|37,40
|1.356.023.327
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,93
|1.271.553.767
|% -1,68
|
|SAHOL
|21,72
|891.868.134
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,17
|862.080.027
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,93
|1.271.553.767
|% -1,68
|
|TSKB
|1,88
|508.380.582
|% 1,62
|
|ODAS
|2,36
|442.628.982
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,17
|862.080.027
|% 0,58
|
|GARAN
|13,74
|1.394.963.574
|% 0,29
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6275
|14,6287
|% 0,17
|
|Euro
|15,8173
|15,8428
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,0556
|19,1512
|% 0,03
|
|Frank
|15,4610
|15,5542
|% 0,15
|
|Riyal
|3,8887
|3,9082
|% 0,12
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|928
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|2,20
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,06
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,08
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|