***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2022 14:15
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.11.2022 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlisi Sn Irmak ÜNSAL'ın ayrılması ile boşalan birime Sn Ömer İSLAM'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081584
BIST
15:024.719
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 148,94
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.721
En Düşük
4.567
15:0218,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
15:0219,1244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0500
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
15:021.046,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.046,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler15:00
|MERKO
|7,48
|67.680.851
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|117.856.982
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|29.485.951
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|545.050
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|15.978.654
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|157,00
|99.337.329
|% -7,32
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|THYAO
|107,80
|5.221.808.422
|% 0,84
|
|EREGL
|39,94
|5.003.944.483
|% 5,94
|
|SASA
|149,20
|4.496.870.939
|% 9,79
|
|HEKTS
|40,20
|4.018.621.689
|% 7,49
|
|KRDMD
|13,62
|3.306.975.711
|% 3,57
|
|EKGYO
|5,93
|2.738.242.613
|% 2,60
|
|KRDMD
|13,62
|3.306.975.711
|% 3,57
|
|YKBNK
|11,51
|2.592.683.191
|% 0,88
|
|PETKM
|16,03
|3.180.716.141
|% 4,84
|
|ISCTR
|9,96
|1.812.651.981
|% 2,15
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6193
|18,6242
|% 0,02
|
|Euro
|19,1201
|19,1333
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,0542
|22,1648
|% 0,51
|
|Frank
|19,4282
|19,5452
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9414
|4,9661
|% 0,04
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|8,47
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.047
|5,83
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|7,00
|
|Tam
|7.011
|7.080
|8,00
|
|Yarım
|3.405
|3.461
|4,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|0,27
|
|B. Petrol
|88,67
|88,67
|1,22
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15ISYAT
Yüzde 6.24 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 804, 731 adet işlem
-
15:14YESIL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 981, 395 adet işlem
-
15:13MAGEN
Yüzde 6.47 oranında artışla 31.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 605, 509 adet işlem
-
15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 78 artarak (% 3.25 ) 5, 106
-
15:11XU100
Endeks 4, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 2 üstünde . İşlem hacmi 72, 731.00 milyon TL de