***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.11.2022 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlisi Sn Irmak ÜNSAL'ın ayrılması ile boşalan birime Sn Ömer İSLAM'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081584BIST