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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.12.2022 18:37
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin sermayelerinde %100 oranında pay sahibi olduğu, bağlı ortaklıklarımız (i) Kare1 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş, (ii) Kare2 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş, (iii) Kare3 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş, (iv) Kare4 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş ve (v) Kare5 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş,'nin yönetim kurulları tarafından söz konusu şirketlerin  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 nci maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve 156 ncı maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir olmak suretiyle Kare1 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş. şirketi bünyesinde birleştirilmesine ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılmasına yönelik kararlar alınmıştır. Sürece ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083745


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Cumhuriyet 7.137 7.245 132,00  
Tam 7.173 7.241 86,00  
Yarım 3.479 3.540 42,00  
Çeyrek 1.745 1.769 21,00  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 0,28  
Gümüş Gr. 13,43 13,45 0,15  
B. Petrol 88,93 88,93 1,96  
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