***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 18:37
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayelerinde %100 oranında pay sahibi olduğu, bağlı ortaklıklarımız (i) Kare1 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş, (ii) Kare2 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş, (iii) Kare3 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş, (iv) Kare4 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş ve (v) Kare5 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş,'nin yönetim kurulları tarafından söz konusu şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 nci maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve 156 ncı maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir olmak suretiyle Kare1 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş. şirketi bünyesinde birleştirilmesine ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılmasına yönelik kararlar alınmıştır. Sürece ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083745
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1774
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.075,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 15,30
|Açılış
|: 1.075,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.933
|% 10,00
|
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|EREGL
|42,48
|5.817.817.615
|% -0,42
|
|SISE
|39,46
|4.904.513.208
|% 0,92
|
|PETKM
|18,04
|4.797.383.309
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,14
|3.445.215.506
|% 3,63
|
|SKBNK
|2,73
|1.144.525.890
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,86
|4.288.059.060
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6305
|18,6341
|% 0,01
|
|Euro
|19,5560
|19,5715
|% 0,90
|
|Sterlin
|22,7848
|22,8990
|% 1,76
|
|Frank
|19,7614
|19,8804
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|28,78
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|16,07
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.173
|7.241
|86,00
|
|Yarım
|3.479
|3.540
|42,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.769
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,45
|0,15
|
|B. Petrol
|88,93
|88,93
|1,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
-
17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem