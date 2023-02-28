***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 08:08
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 54.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 162.000.000 TL (%300) artırılarak 216.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 27.02.2023 tarihli kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117449
BIST
11:105.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 41,55
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.254
En Düşük
5.203
11:1018,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
11:1020,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
11:101.098,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,30
|Açılış
|: 1.098,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.097,64
BIST En Aktif Hisseler11:10
|ALFAS
|221,60
|45.693.920
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.996.198
|% 9,98
|
|EMKEL
|6,51
|41.779.581
|% 9,97
|
|TGSAS
|17,10
|2.159.119
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,20
|3.474.925
|% 9,94
|
|METUR
|4,91
|23.155.709
|% -7,71
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|CIMSA
|119,90
|357.834.551
|% -5,96
|
|FMIZP
|141,80
|19.491.510
|% -5,59
|
|OYAKC
|48,48
|2.107.462.973
|% 0,33
|
|THYAO
|143,80
|2.079.653.360
|% 0,28
|
|KRDMD
|22,30
|1.825.521.188
|% 1,55
|
|AKBNK
|17,70
|1.433.892.372
|% 2,19
|
|EREGL
|44,36
|1.395.657.888
|% 0,73
|
|EKGYO
|8,48
|929.007.187
|% -0,70
|
|AKBNK
|17,70
|1.433.892.372
|% 2,19
|
|KRDMD
|22,30
|1.825.521.188
|% 1,55
|
|YKBNK
|10,01
|735.810.195
|% 1,52
|
|ISCTR
|11,76
|589.917.140
|% 1,20
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8842
|18,8881
|% 0,01
|
|Euro
|20,0408
|20,0486
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6514
|22,7650
|% -0,23
|
|Frank
|20,0417
|20,1624
|% -0,26
|
|Riyal
|5,0179
|5,0431
|% 0,03
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-8,88
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.481
|7.536
|-37,00
|
|Yarım
|3.655
|3.688
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.844
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,60
|