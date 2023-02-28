***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 54.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 162.000.000 TL (%300) artırılarak 216.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 27.02.2023 tarihli kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117449BIST