***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'in 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 162.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 216.000.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik 27.02.2023 tarihli bedelli sermaye artırımı kararımızın KAP'ta açıklanmasını müteakip, ortaklarımız ve yatırımcılarımızdan gelen değerlendirme ve önerilerin dikkate alınması neticesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından zamanlama açısından sermaye artırımının 3 ay ertelenmesinin ve bu çerçevede söz konusu sermaye artırımına ilişkin işlemlere 3 ay sonra başlanmasının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.Bu kapsamda 27.02.2023 tarihli kararımızın iptaline ve 3 ay sonra yeni bir karar alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118140BIST