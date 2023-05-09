***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin finansman ihtiyaçları dikkate alınarak Muğla İli Bodrum İlçesinde devam etmekte olan Fuga Panorama projesinde yer alan bir adet bağımsız bölümün Şirketimizde %29 pay sahibi olan BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'ye 17.800.000.-TL + KDV bedelle satılmasına karar verilmiştir.Söz konusu gayrimenkul için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporunda KDV hariç 17.233.000.- TL, Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda KDV hariç 17.800.000.-TL değer tespit edilmiş olup hazırlanan değerleme raporları Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148956BIST