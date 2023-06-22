***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMuğla İli Bodrum ilçesinde yürüttüğümüz Fuga Panorama projesinin inşaat işleri tamamlanmış ve inşaatın geçekleşme oranının %100 seviyesine ulaştığına ilişkin olarak yapı denetim firması ile seviye tespit tutanağı tanzim edilmiştir.İnşaatın tamamlanması ile birlikte 08.07.2021 tarihinde KAP'ta açıkladığımız BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. (BCC) ile imzaladığımız "İnşaat Yapım Sözleşmesi" kapsamında projedeki bağımsız ünitelerin paylaşımı için "Nihai Paylaşım Oranı" hesaplanmıştır.Bilindiği üzere Fuga Panorama projesinin üzerinde geçekleştirildiği arsa, Şirketimiz ile BCC tarafından %50-%50 oranında ortaklaşa alınmıştır. 08.07.2021 tarihli "İnşaat Yapım Sözleşmesi" ile söz konusu arsa üzerindeki inşaatın Şirketimiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir.Sözleşme kapsamında, projede üretilecek bağımsız ünitelerin tarafların arsa dahil katlandığı maliyetler oranında ("Nihai Paylaşım Oranı") paylaşılması esası kabul edilmiştir. Sözleşmeye göre inşaatın tamamlanıp maliyetin kesinleşmesini müteakip, arsa alımı ve inşaat için katlanılan maliyetler, paranın zaman değerinin dikkate alınması nedeniyle, Yurt İçi ÜFE, TÜFE ortalaması baz alınarak endekslenerek "Nihai Paylaşım oranı" belirlenmektedir.İnşaat tamamlanıp "Nihai Paylaşım Oranı" ortaya çıkana kadar, kat irtifak tapuları çıkan bağımsız bölümlerin paylaşılması için arsa maliyeti ve tahmini inşaat maliyeti dikkate alınarak sözleşme kapsamında bir "Geçici Paylaşım Oranı" Şirketimiz için %72,5 BCC için %27,5 olarak belirlenmişti. Bu oranlar üzerinden bağımsız üniteler, 15.03.2022 tarihinde, her bir bağımsız ünite için gayrimenkul değerleme raporunda şerefiyeler üzerinden belirlenen değerler dikkate alınarak pay edilmişti. Şerefiyeleri dikkate alınarak yapılan bu dağıtımda BCC 8 bağımsız ünite, Şirketimize ise 22 adet bağımsız ünite bırakılmıştı.İnşaatın tamamlanması ile birlikte taraflar açısından "Nihai Paylaşım Oranı" BCC için %23,98 Şirketimiz için %76,02 olarak hesaplanmıştır.Daha önce "Geçici Paylaşım Oranı" dikkate alınarak yapılan paylaşımda, şerefiyeler dikkate alındığında BCC'nin payına düşen 8 bağımsız bölümün tüm proje içerisindeki payı % 27,71 iken Metemtur'un payına düşen 22 adet bağımsız bölümün tüm proje içerisindeki payı %72,29 dur. BCC için "Nihai Paylaşım Oranı"nın daha önce yapılan geçici paylaşıma göre düşük çıkması nedeniyle, aradaki fark olan %3,73 oranı kadar Metemtur lehine denkleştirmeye gidilecektir. Bu denkleştirme için daha önce BCC'ye bırakılan ve şerefiyesine göre projenin %4,34'üne karşılık gelen bir villanın %85,94'ü Şirketimize devredilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161375BIST