Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2023 18:16
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Muğla İli Bodrum ilçesinde yürüttüğümüz Fuga Panorama projesinin inşaat işleri tamamlanmış ve inşaatın geçekleşme oranının %100 seviyesine ulaştığına ilişkin olarak yapı denetim firması ile seviye tespit tutanağı tanzim edilmiştir.
İnşaatın tamamlanması ile birlikte 08.07.2021 tarihinde KAP'ta açıkladığımız BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. (BCC)  ile imzaladığımız "İnşaat Yapım Sözleşmesi" kapsamında projedeki bağımsız ünitelerin paylaşımı için "Nihai Paylaşım Oranı" hesaplanmıştır.  
Bilindiği üzere Fuga Panorama projesinin üzerinde geçekleştirildiği arsa, Şirketimiz ile BCC tarafından %50-%50 oranında ortaklaşa alınmıştır.  08.07.2021 tarihli "İnşaat Yapım Sözleşmesi" ile söz konusu arsa üzerindeki inşaatın Şirketimiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
Sözleşme kapsamında, projede üretilecek bağımsız ünitelerin tarafların arsa dahil katlandığı maliyetler oranında ("Nihai Paylaşım Oranı") paylaşılması esası kabul edilmiştir. Sözleşmeye göre inşaatın tamamlanıp maliyetin kesinleşmesini müteakip, arsa alımı ve inşaat için katlanılan maliyetler, paranın zaman değerinin dikkate alınması nedeniyle, Yurt İçi ÜFE, TÜFE ortalaması baz alınarak endekslenerek "Nihai Paylaşım oranı" belirlenmektedir.
İnşaat tamamlanıp "Nihai Paylaşım Oranı" ortaya çıkana kadar, kat irtifak tapuları çıkan bağımsız bölümlerin paylaşılması için arsa maliyeti ve tahmini inşaat maliyeti dikkate alınarak sözleşme kapsamında bir "Geçici Paylaşım Oranı"  Şirketimiz için %72,5 BCC için %27,5 olarak belirlenmişti. Bu oranlar üzerinden bağımsız üniteler, 15.03.2022 tarihinde,  her bir bağımsız ünite için gayrimenkul değerleme raporunda şerefiyeler üzerinden belirlenen değerler dikkate alınarak pay edilmişti. Şerefiyeleri dikkate alınarak yapılan bu dağıtımda BCC 8 bağımsız ünite, Şirketimize ise 22 adet bağımsız ünite bırakılmıştı.
İnşaatın tamamlanması ile birlikte taraflar açısından "Nihai Paylaşım Oranı" BCC için %23,98 Şirketimiz için %76,02 olarak hesaplanmıştır.
Daha önce "Geçici Paylaşım Oranı" dikkate alınarak yapılan paylaşımda, şerefiyeler dikkate alındığında BCC'nin payına düşen 8 bağımsız bölümün tüm proje içerisindeki payı % 27,71 iken Metemtur'un payına düşen 22 adet bağımsız bölümün tüm proje içerisindeki payı %72,29 dur. BCC için "Nihai Paylaşım Oranı"nın daha önce yapılan geçici paylaşıma göre düşük çıkması nedeniyle, aradaki fark olan %3,73 oranı kadar Metemtur lehine denkleştirmeye gidilecektir. Bu denkleştirme için daha önce BCC'ye bırakılan ve şerefiyesine göre projenin %4,34'üne karşılık gelen bir villanın %85,94'ü Şirketimize devredilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161375


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.428
Değişim :  4,65% |  241,43
Açılış :  5.200  
Önceki Kapanış :  5.187  
En Düşük
5.153 En Yüksek
5.435
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 40,48 115.854.490 % 10,00  
SELGD 6,60 4.810.373 % 10,00  
POLTK 3.049,20 59.753.135 % 10,00  
VKFYO 22,66 61.403.350 % 10,00  
UZERB 255,20 1.801.134 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 24,6462 24,7159 % 4,88  
Euro 26,8955 27,0910 % 4,81  
Sterlin 31,4687 31,6265 % 4,89  
Frank 27,5019 27,6676 % 4,62  
Riyal 6,5816 6,6146 % 5,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 -18,77  
Altın Gr. 1.517 1.517 52,83  
Cumhuriyet 9.937 10.087 374,00  
Tam 9.868 10.157 407,25  
Yarım 4.796 4.988 217,00  
Çeyrek 2.405 2.494 108,00  
Gümüş.Ons 22,41 22,45 -0,23  
Gümüş Gr. 17,77 17,79 0,61  
B. Petrol 74,22 74,22 -2,90  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru