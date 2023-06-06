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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.06.2023 17:05
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 270.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 130.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
METUR, TREMETU00012 54.000.000 76.000.000,000 140,74074 1,00 METUR, TREMETU00012 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 54.000.000 76.000.000,000 140,74074

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 06.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 76.000.000 TL artırılarak 130.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 76.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156497


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Yarım 4.510 4.607 82,00  
Çeyrek 2.248 2.304 35,00  
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Gümüş Gr. 16,19 16,21 0,09  
B. Petrol 76,04 76,04 -0,67  
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