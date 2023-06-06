***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 270.000.000Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 130.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)METUR, TREMETU00012 54.000.000 76.000.000,000 140,74074 1,00 METUR, TREMETU00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 54.000.000 76.000.000,000 140,74074Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 06.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 76.000.000 TL artırılarak 130.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 76.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156497BIST