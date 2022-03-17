***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.03.2022 11:42
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011008
BIST
11:372.123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 33,70
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
11:3714,6813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0658
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7181
En Düşük
14,5578
11:3716,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1054
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2745
En Düşük
16,0709
11:37915,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 11,26
|Açılış
|: 915,58
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
916,58
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:37
|YEOTK
|62,75
|7.375.698
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.880.330
|% 9,33
|
|GZNMI
|27,24
|54.150.490
|% 8,01
|
|CMBTN
|201,60
|6.246.268
|% 7,46
|
|OYLUM
|5,25
|5.510.952
|% 7,14
|
|PKENT
|393,30
|45.382.417
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|32.028.542
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,90
|1.419.759.936
|% 3,54
|
|EREGL
|35,60
|1.373.478.149
|% 3,85
|
|THYAO
|27,96
|1.000.637.348
|% 0,94
|
|GARAN
|11,94
|799.540.400
|% 0,67
|
|FROTO
|296,20
|548.524.537
|% 3,39
|
|KRDMD
|14,90
|1.419.759.936
|% 3,54
|
|EKGYO
|2,27
|215.569.046
|% 1,79
|
|CEMAS
|1,14
|77.136.923
|% 2,70
|
|GARAN
|11,94
|799.540.400
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,87
|249.696.077
|% 1,84
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6734
|14,6813
|% 0,45
|
|Euro
|16,2256
|16,2559
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,2880
|19,3847
|% 0,74
|
|Frank
|15,5447
|15,6384
|% 0,55
|
|Riyal
|3,8983
|3,9178
|% 0,44
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|13,86
|
|Altın Gr.
|915
|916
|10,89
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,34
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,16
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,15
|