***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.05.2022 13:09
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031103
BIST
13:252.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,47
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.406
En Düşük
2.385
13:2515,9462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0441
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:2516,7820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0248
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:25933,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,64
|Açılış
|: 933,04
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ORCAY
|21,90
|86.258.911
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.622.811
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.100.131
|% 9,93
|
|MANAS
|25,58
|42.684.146
|% 7,93
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,29
|3.855.877
|% -5,90
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|EPLAS
|16,23
|13.933.168
|% -4,75
|
|SMRTG
|23,76
|96.210.832
|% -4,73
|
|THYAO
|41,94
|2.312.414.895
|% -0,33
|
|SISE
|20,02
|927.613.044
|% 0,55
|
|GARAN
|15,04
|752.564.485
|% 0,47
|
|SAHOL
|19,63
|692.186.586
|% 1,08
|
|YKBNK
|4,32
|609.796.718
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,65
|417.691.575
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,32
|609.796.718
|% 1,41
|
|SKBNK
|1,17
|106.770.177
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,00
|544.097.372
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,74
|206.391.246
|% 0,54
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9403
|15,9462
|% 0,28
|
|Euro
|16,7727
|16,7820
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,7502
|19,8493
|% -0,33
|
|Frank
|15,9519
|16,0480
|% 0,05
|
|Riyal
|4,2397
|4,2610
|% 0,28
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,37
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,71
|
|Cumhuriyet
|6.215
|6.309
|51,00
|
|Tam
|6.186
|6.345
|53,47
|
|Yarım
|2.990
|3.069
|25,86
|
|Çeyrek
|1.500
|1.535
|12,94
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,07
|