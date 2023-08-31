***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
31.08.2023 18:12
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 54.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 54.000.000 TL (%100) artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 31.08.2023 tarihli kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190601
BIST
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18:057.918
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,80
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.881
En Yüksek
8.006
18:0526,6734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0165
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,5701
18:0528,9816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1701
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,8778
18:051.665,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.665,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.660,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|6,38
|31.203.601
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|59.597.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|29,04
|58.812.897
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,47
|2.842.168
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|4.544.968
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|4.192.076
|% -9,99
|
|KTLEV
|50,25
|448.640.107
|% -9,95
|
|UZERB
|173,70
|2.619.560
|% -9,95
|
|ISBIR
|96,00
|4.795.035
|% -8,05
|
|BRMEN
|4,28
|1.168.024
|% -7,76
|
|ASTOR
|144,00
|11.776.351.593
|% 5,73
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|TUPRS
|141,10
|6.897.501.962
|% -0,77
|
|THYAO
|245,00
|6.120.742.001
|% -1,17
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.008.882.183
|% 0,47
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|YKBNK
|15,90
|3.941.684.602
|% -2,69
|
|PETKM
|20,44
|4.991.473.156
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6618
|26,6734
|% -0,06
|
|Euro
|28,9306
|28,9816
|% -0,58
|
|Sterlin
|33,6616
|33,8304
|% -0,52
|
|Frank
|30,0532
|30,2342
|% -0,65
|
|Riyal
|7,0841
|7,1196
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-0,94
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.663
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.937
|11.074
|-84,00
|
|Yarım
|5.485
|5.558
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.734
|2.779
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,96
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,64
|85,64
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICUGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 816 adet işlem
-
17:58OSTIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 704, 228 adet işlem
-
17:57IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 106 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -0.27 ) 8, 462
-
17:56XU100
Endeks 7, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 133, 280.00 milyon TL de