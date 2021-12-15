***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2021 18:11
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kuzgun mah.Salbaş köyü,Karaisalı-ADANA
Belevi Köyü,Çal ilçesi-DENİZLİ
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BCC Yatırım ve Danışmanlık AŞ 17550000 TRY 32,5
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kare2 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kare3 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kare4 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kare5 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GÜNDEMİR İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Tic.ve San.Ltd.Şti İnşaat 1750000 1750000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
HOSPEST Turizm Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret AŞ Turizm 500000 400000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983518
BIST