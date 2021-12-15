***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kuzgun mah.Salbaş köyü,Karaisalı-ADANABelevi Köyü,Çal ilçesi-DENİZLİSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)BCC Yatırım ve Danışmanlık AŞ 17550000 TRY 32,5Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKare2 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKare3 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKare4 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKare5 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGÜNDEMİR İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Tic.ve San.Ltd.Şti İnşaat 1750000 1750000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHOSPEST Turizm Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret AŞ Turizm 500000 400000 TRY 80 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983518BIST