***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.04.2022 16:18
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kare2 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kare3 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kare4 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kare5 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GÜNDEMİR İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Tic.ve San.Ltd.Şti İnşaat 1750000 1750000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
HOSPEST Turizm Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret AŞ Turizm 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022924
BIST
16:242.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -14,74
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.537
16:2414,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0521
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
16:2415,9628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0133
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
16:24916,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,58
|Açılış
|: 916,97
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler16:24
|TIRE
|13,90
|104.242.416
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.585.289
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.056.527
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.612.094
|% 9,64
|
|TDGYO
|7,83
|25.337.812
|% -7,77
|
|OLMK
|8,46
|39.731.175
|% -6,42
|
|KRSTL
|7,45
|73.506.615
|% -5,93
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|ATLAS
|1,49
|3.795.387
|% -5,10
|
|THYAO
|41,02
|5.229.929.484
|% 2,09
|
|ASELS
|28,20
|2.402.329.119
|% -1,12
|
|SISE
|18,35
|2.088.972.834
|% 0,38
|
|GARAN
|14,50
|1.966.123.120
|% 0,07
|
|PETKM
|10,62
|1.378.384.782
|% -0,84
|
|EKGYO
|3,03
|1.307.223.635
|% -2,26
|
|ODAS
|2,62
|958.623.647
|% 3,56
|
|TSKB
|2,07
|497.901.288
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,28
|1.052.449.132
|% -1,31
|
|HALKB
|6,29
|941.957.347
|% 1,62
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7497
|14,7547
|% 0,35
|
|Euro
|15,9544
|15,9628
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,9381
|19,0331
|% -0,84
|
|Frank
|15,3708
|15,4634
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9209
|3,9405
|% 0,31
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-15,77
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|6.096
|6.188
|-11,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,87
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,32
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,94
|