***MGROS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MGROS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler MGROS30.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaMIGROS TICARET MGROS 2,6069536 2,3462582Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154387BIST