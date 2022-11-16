***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 14:07
***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MGROS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080288
BIST
15:304.705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 47,62
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.661
15:3018,6175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:3019,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1290
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:301.066,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.066,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ALBRK
|3,08
|222.569.690
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|29.700.724
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|85.087.026
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|28.706.000
|% 9,98
|
|YAYLA
|7,06
|106.207.657
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.391.045
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|352.502.938
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.116.119
|% -9,95
|
|THYAO
|105,60
|6.648.236.872
|% -3,12
|
|YKBNK
|11,44
|6.462.012.479
|% 6,02
|
|ISCTR
|10,26
|5.470.598.904
|% 5,45
|
|AKBNK
|17,20
|4.938.318.298
|% 6,24
|
|EREGL
|37,52
|4.503.580.362
|% -0,21
|
|YKBNK
|11,44
|6.462.012.479
|% 6,02
|
|ISCTR
|10,26
|5.470.598.904
|% 5,45
|
|SKBNK
|2,42
|1.179.856.639
|% 3,42
|
|TSKB
|3,41
|1.459.719.504
|% 4,60
|
|EKGYO
|5,63
|2.409.646.688
|% 1,26
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6147
|18,6175
|% 0,09
|
|Euro
|19,3940
|19,4004
|% 0,67
|
|Sterlin
|22,0871
|22,1979
|% 0,40
|
|Frank
|19,7262
|19,8450
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,06
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|4,11
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,19
|
|Cumhuriyet
|7.106
|7.214
|21,00
|
|Tam
|7.079
|7.192
|-3,00
|
|Yarım
|3.438
|3.516
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,23
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,17
|