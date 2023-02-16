***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 10:57
***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MGROS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113866
BIST
11:265.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 81,68
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.996
11:2618,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:2620,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0673
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:261.117,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.117,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:26
|OYAKC
|30,14
|191.023.785
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|15.280.194
|% 10,00
|
|CMBTN
|613,00
|3.735.622
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|5.323.908
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|23.663.805
|% 9,98
|
|MACKO
|59,45
|239.193.212
|% -9,79
|
|AGESA
|26,50
|33.660.850
|% -9,68
|
|RAYSG
|14,20
|2.024.633
|% -9,67
|
|FLAP
|9,97
|78.565.668
|% -8,87
|
|SKTAS
|3,49
|10.958.447
|% -8,64
|
|THYAO
|143,70
|3.540.611.589
|% 2,72
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|SISE
|43,70
|1.557.148.519
|% 2,34
|
|ASELS
|58,25
|1.428.137.434
|% 0,09
|
|TUPRS
|617,50
|1.400.061.883
|% 7,41
|
|EKGYO
|7,32
|629.510.704
|% 1,67
|
|KRDMD
|18,60
|1.368.960.626
|% 6,35
|
|AKBNK
|16,25
|1.216.396.000
|% 0,49
|
|YKBNK
|9,14
|624.821.032
|% 2,24
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8520
|18,8543
|% 0,03
|
|Euro
|20,2077
|20,2255
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6709
|22,7846
|% 0,28
|
|Frank
|20,3597
|20,4824
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0126
|5,0377
|% 0,07
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|2,05
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,15
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.598
|7.658
|23,00
|
|Yarım
|3.712
|3.747
|11,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.874
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,05
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,53
|