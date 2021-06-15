***MGROS* *CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS******CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MGROS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2021 19:44:21Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.05.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ve Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") arasında akdedilen sözleşme uyarınca Şirketimize ait Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde işletilmekte olan 34 adet mağazanın (32.048 m2 net satış alanı) kiracılık hakkının ve söz konusu mağazaların tamamının demirbaşları ile birlikte toplam 26.000.000 TL + KDV bedelle Migros'a devredileceği, mağaza adedi ve nihai devir bedelinin devre ilişkin gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip belirlenerek kamuoyuna duyurulacağı belirtilmişti.Sözleşme konusu 34 mağazanın tamamı 14.06.2021 tarihi itibarıyla Migros'a devir ve teslim edilmiş olup, nihai devir bedelinde bir değişiklik olmamıştır. Sözleşmeye konu mağazalarda iş akdi devrini kabul eden kadrolu personelin kıdem tazminatı ve yıllık brüt izin yükümlülükleri ile birlikte Migros'a geçişi yapıldığından nihai devir bedelinden bu tutarlar ve sözleşme gereğince uyarlamaya konu diğer tutarlar mahsup edilerek Şirketimize Migros tarafından 8.114.317,09 TL+KDV ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942419BIST