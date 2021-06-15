Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MGROS* *CRFSA*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.06.2021 16:52



***MGROS******CRFSA*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [CRFSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2021, 05.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

05.05.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ve CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") arasında akdedilen sözleşme uyarınca CarrefourSA'ya ait Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde işletilmekte olan 34 adet mağazanın (32.048 m2 net satış alanı) kiracılık hakkının ve söz konusu mağazaların tamamının demirbaşları ile birlikte toplam 26.000.000 TL + KDV bedelle Şirketimize devredileceği, mağaza adedi ve nihai devir bedelinin devre ilişkin gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip belirlenerek kamuoyuna duyurulacağı belirtilmişti.
Sözleşme konusu 34 mağazanın tamamı 14.06.2021 tarihi itibarıyla Şirketimize devir ve teslim edilmiş olup, nihai devir bedelinde bir değişiklik olmamıştır. Sözleşmeye konu mağazalarda iş akdi devrini kabul eden kadrolu personelin kıdem tazminatı ve yıllık brüt izin yükümlülükleri ile birlikte Şirketimize geçişi yapıldığından nihai devir bedelinden bu tutarlar ve sözleşme gereğince uyarlamaya konu diğer tutarlar mahsup edilerek CarrefourSA'ya Şirketimiz tarafından 8.114.317,09 TL + KDV ödenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942424


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.431
Değişim :  -0,78% |  -11,25
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.443  
En Yüksek
1.445 En Düşük
1.431
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 35,20 74.030.954 % 10,00  
UZERB 45,98 1.000.617 % 10,00  
UMPAS 1,32 129.560 % 10,00  
ISKUR 320.100,00 640.200 % 10,00  
BJKAS 6,78 249.354.215 % 9,89  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5127 8,5180 % -0,46  
Euro 10,3168 10,3269 % -0,53  
Sterlin 11,9959 12,0560 % -0,17  
Frank 9,4499 9,5069 % -0,39  
Riyal 2,2670 2,2784 % -0,35  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.861 1,68  
Altın Gr. 510 510 -1,89  
Cumhuriyet 3.383 3.434 -11,00  
Tam 3.364 3.449 -10,72  
Yarım 1.626 1.668 -5,19  
Çeyrek 816 834 -2,60  
Gümüş.Ons 27,79 27,81 0,14  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,00  
B. Petrol 74,83 74,83 0,84  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru