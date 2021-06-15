***MGROS* *CRFSA*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS******CRFSA*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CRFSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2021, 05.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.05.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ve CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") arasında akdedilen sözleşme uyarınca CarrefourSA'ya ait Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde işletilmekte olan 34 adet mağazanın (32.048 m2 net satış alanı) kiracılık hakkının ve söz konusu mağazaların tamamının demirbaşları ile birlikte toplam 26.000.000 TL + KDV bedelle Şirketimize devredileceği, mağaza adedi ve nihai devir bedelinin devre ilişkin gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip belirlenerek kamuoyuna duyurulacağı belirtilmişti.Sözleşme konusu 34 mağazanın tamamı 14.06.2021 tarihi itibarıyla Şirketimize devir ve teslim edilmiş olup, nihai devir bedelinde bir değişiklik olmamıştır. Sözleşmeye konu mağazalarda iş akdi devrini kabul eden kadrolu personelin kıdem tazminatı ve yıllık brüt izin yükümlülükleri ile birlikte Şirketimize geçişi yapıldığından nihai devir bedelinden bu tutarlar ve sözleşme gereğince uyarlamaya konu diğer tutarlar mahsup edilerek CarrefourSA'ya Şirketimiz tarafından 8.114.317,09 TL + KDV ödenmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942424BIST