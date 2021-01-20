***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 09:16
***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MGROS
Açıklamalar Migros Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Kenan Investments S.A tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903384
BIST
10:561.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.558
10:567,4503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:569,0573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:56444,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,81
|Açılış
|: 444,51
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,81
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:56
|INTEM
|66,55
|9.380.413
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|COSMO
|15,12
|731.112
|% 9,96
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|10.818.505
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.818.505
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.818.505
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.818.505
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,93
|431.945.184
|% 2,34
|
|KARSN
|4,31
|379.754.741
|% 4,61
|
|SISE
|7,97
|361.610.768
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,15
|327.466.042
|% 0,70
|
|MGROS
|48,16
|316.399.264
|% 3,13
|
|TSKB
|1,92
|227.899.106
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,93
|431.945.184
|% 2,34
|
|KARSN
|4,31
|379.754.741
|% 4,61
|
|YYAPI
|2,74
|199.512.690
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,59
|100.653.395
|% 0,00
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4447
|7,4503
|% -0,19
|
|Euro
|9,0497
|9,0573
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1523
|10,2032
|% 0,06
|
|Frank
|8,3652
|8,4155
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9803
|1,9902
|% -0,19
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|15,36
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|56,26
|56,26
|0,36
|