***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.01.2021 09:09
***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MGROS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905772
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.498
En Düşük
1.431
18:007,3732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
18:008,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0235
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
18:00437,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,89
|Açılış
|: 437,32
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
438,40
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3595
|7,3713
|% 0,51
|
|Euro
|8,9086
|8,9256
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,0681
|10,1186
|% 0,26
|
|Frank
|8,2532
|8,3029
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9590
|1,9689
|% 0,49
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,24
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,04
|