***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.11.2021 11:41
***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MGROS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ninety One UK Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977320
BIST
14:371.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,33
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
14:379,9326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
14:3711,3828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0324
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
14:37590,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -3,10
|Açılış
|: 590,16
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler14:37
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|51.624.645
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,70
|28.215.290
|% 9,60
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|DOAS
|44,70
|223.214.368
|% 7,66
|
|KZBGY
|32,02
|40.280.178
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|256.808.775
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|431.801.982
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,36
|73.259.661
|% -8,53
|
|PETKM
|7,56
|2.349.856.589
|% -1,18
|
|GARAN
|10,65
|881.000.329
|% 0,47
|
|THYAO
|17,70
|840.204.424
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,42
|574.862.517
|% 0,00
|
|KOZAL
|113,40
|483.721.255
|% -0,26
|
|ADESE
|1,22
|431.801.982
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.349.856.589
|% -1,18
|
|ODAS
|1,60
|378.315.479
|% 5,96
|
|YKBNK
|3,07
|296.565.733
|% -0,32
|
|GARAN
|10,65
|881.000.329
|% 0,47
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9308
|9,9326
|% 0,30
|
|Euro
|11,3783
|11,3828
|% 0,29
|
|Sterlin
|13,2531
|13,3196
|% 0,42
|
|Frank
|10,7124
|10,7769
|% 0,08
|
|Riyal
|2,6392
|2,6524
|% 0,23
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-14,34
|
|Altın Gr.
|590
|590
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|3.903
|3.962
|-30,00
|
|Tam
|3.882
|3.980
|-31,53
|
|Yarım
|1.876
|1.925
|-15,26
|
|Çeyrek
|941
|963
|-7,62
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,95
|7,96
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:51GWIND
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 736, 338 adet işlem
-
14:50GLRYH
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 333, 533 adet işlem
-
14:49DESA
Yüzde 5.73 oranında artışla 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 596, 515 adet işlem
-
14:48SOKM
Yüzde 6.34 oranında artışla 13.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 807, 845 adet işlem
-
14:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.48 ) 1, 776