***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.10.2022 09:16
***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MGROS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Black Rock Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075132
BIST
10:353.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 16,42
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.915
En Düşük
3.885
10:3518,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
10:3518,5101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0265
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
10:35982,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,26
|Açılış
|: 982,46
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:33
|VKING
|14,86
|5.539.408
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|28.280.900
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.446.614
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|149.271.639
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|4.119.299
|% 9,95
|
|ADEL
|50,00
|14.805.715
|% -9,99
|
|AGYO
|5,50
|22.790.634
|% -9,98
|
|ATLAS
|1,85
|4.171.064
|% -9,76
|
|ERCB
|72,50
|19.698.663
|% -9,15
|
|DOBUR
|52,00
|3.654.920
|% -7,31
|
|THYAO
|97,30
|723.072.910
|% 0,36
|
|SASA
|115,10
|657.795.324
|% 5,31
|
|AKBNK
|14,25
|459.001.012
|% -2,93
|
|YKBNK
|8,68
|288.875.452
|% -2,25
|
|EKGYO
|4,39
|285.516.347
|% -0,68
|
|EKGYO
|4,39
|285.516.347
|% -0,68
|
|SKBNK
|2,03
|98.941.016
|% -0,98
|
|TSKB
|2,95
|103.033.564
|% -2,32
|
|YKBNK
|8,68
|288.875.452
|% -2,25
|
|AKBNK
|14,25
|459.001.012
|% -2,93
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6111
|18,6174
|% 0,20
|
|Euro
|18,4972
|18,5066
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,5059
|21,6137
|% -0,05
|
|Frank
|18,5741
|18,6860
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9396
|4,9643
|% 0,22
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-3,27
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.596
|6.665
|-71,00
|
|Yarım
|3.214
|3.258
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,09
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-1,11
|