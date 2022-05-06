***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.05.2022 12:07
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.04.2022
Tescil Tarihi
29.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.04.2022 / 10570
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 21.04.2022 tarihli Genel Kurul kararı 29.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027151
BIST
13:542.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -10,07
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
13:5414,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0875
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
13:5415,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1250
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
13:54904,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,11
|Açılış
|: 904,82
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler13:52
|ALKA
|35,02
|50.520.737
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.266.226
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|85.393.515
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.388.132
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.163.375
|% 9,92
|
|PETUN
|24,26
|48.914.562
|% -8,73
|
|ODAS
|2,48
|393.768.573
|% -6,77
|
|TSPOR
|4,86
|114.976.171
|% -6,72
|
|DAGHL
|20,00
|2.465.480
|% -5,39
|
|UZERB
|35,82
|110.359
|% -5,09
|
|SISE
|19,56
|3.626.276.766
|% 3,99
|
|THYAO
|42,36
|1.879.282.186
|% -0,75
|
|KOZAL
|185,10
|1.025.107.836
|% 4,16
|
|TUPRS
|249,00
|925.293.930
|% 1,51
|
|KOZAA
|33,98
|751.150.711
|% 4,55
|
|SISE
|19,56
|3.626.276.766
|% 3,99
|
|ODAS
|2,48
|393.768.573
|% -6,77
|
|YKBNK
|4,85
|624.091.917
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,68
|273.512.293
|% -1,11
|
|AKBNK
|8,69
|669.100.902
|% -1,03
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9430
|14,9488
|% 0,59
|
|Euro
|15,8235
|15,8340
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,4336
|18,5261
|% 0,72
|
|Frank
|15,1384
|15,2296
|% 0,78
|
|Riyal
|3,9720
|3,9919
|% 0,59
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,64
|
|Altın Gr.
|904
|905
|7,96
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,46
|