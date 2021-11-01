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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

01.11.2021 21:15



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/10/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Online gıda perakendeciliği
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.10.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
10.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,07
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,03
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 21.10.2021 tarihli özel durum açıklamasında, müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verildiği, bu kapsamda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulacağı ve söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 10.000.000 TL  olacağı duyurulmuştu.
Söz konusu şirket, "Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş." unvanı ile kurulmuş olup 27.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973824


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VANGD 6,49 42.079.344 % 10,00  
FRIGO 23,56 47.144.799 % 9,99  
DOBUR 64,40 26.802.130 % 9,99  
VERTU 23,38 138.682.981 % 9,97  
RODRG 14,57 3.250.810 % 9,96  
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Frank 10,4669 10,5300 % 0,20  
Riyal 2,5533 2,5661 % 0,73  
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Altın Ons 1.787 1.788 -5,91  
Altın Gr. 552 552 1,97  
Cumhuriyet 3.631 3.686 11,00  
Tam 3.616 3.707 13,58  
Yarım 1.748 1.793 6,57  
Çeyrek 877 897 3,28  
Gümüş.Ons 23,48 23,54 -0,53  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 -0,13  
B. Petrol 84,50 84,50 -0,21  
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