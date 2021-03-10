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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

10.03.2021 22:41



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/01/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Ramstore Bulgaria E.A.D.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayri faal (Ramstore Macedonia DOO'nun %99'una sahiptir)
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
60.774 BGN
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Devir, ilgili ülkedeki yasal izin süreçlerinin tamamlanmasını müteakiben gerçekleştirilecektir.
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
60.774 BGN
Beher Pay Fiyatı
Pay başına 644,4 Euro (1 beher pay = 1 Bulgar Levası nominal)
Toplam Tutar
39.161.132 Euro (vergiler hariç)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,2
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Finansal duran varlığın 2020 yıl sonu mali tablolarımızdaki değeri baz alındığında 12.425 bin TL zarar (TFRS mali tablolarında özkaynaklar altında muhasebeleştirilecektir)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
CITY PLAZA DOO Skopje
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/03/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlıklar neticesinde belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Gerekli değildir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 01.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Kuzey Makedonya'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığımız Ramstore Macedonia DOO ("Ramstore Makedonya")'nın %99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığımız Ramstore Bulgaria EAD'nın (Ramstore Bulgaristan") %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje'ye ("Alıcı") satışı için görüşmelere başlandığı ve alıcı ile Şirketimiz arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.
Konuya ilişkin 09.03.2021 tarihli hisse devir sözleşmesinin imza süreci tamamlanmış olup, işlem bedeli vergiler hariç 39.161.132 Euro olarak belirlenmiştir.
Bağlı ortaklığımızın satışından elde edilecek söz konusu tutarın Şirketin borçluluğunun azaltılmasında kullanılması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917135


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CLEBI 279,40 271.893.532 % 10,00  
POLTK 375,20 5.136.609 % 10,00  
MERIT 303,60 2.758.399 % 10,00  
YBTAS 19.796,70 1.493.582 % 10,00  
PKENT 2.509,10 23.900.153 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.768 2.810 -32,00  
Tam 2.755 2.825 -38,39  
Yarım 1.332 1.366 -18,57  
Çeyrek 668 683 -9,28  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,28  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,04  
B. Petrol 68,12 68,12 0,60  
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