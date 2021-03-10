***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/01/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıRamstore Bulgaria E.A.D.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayri faal (Ramstore Macedonia DOO'nun %99'una sahiptir)Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi60.774 BGNİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihDevir, ilgili ülkedeki yasal izin süreçlerinin tamamlanmasını müteakiben gerçekleştirilecektir.Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı60.774 BGNBeher Pay FiyatıPay başına 644,4 Euro (1 beher pay = 1 Bulgar Levası nominal)Toplam Tutar39.161.132 Euro (vergiler hariç)Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,4İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,2Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıFinansal duran varlığın 2020 yıl sonu mali tablolarımızdaki değeri baz alındığında 12.425 bin TL zarar (TFRS mali tablolarında özkaynaklar altında muhasebeleştirilecektir)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıCITY PLAZA DOO SkopjeKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/03/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıklar neticesinde belirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniGerekli değildirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 01.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Kuzey Makedonya'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığımız Ramstore Macedonia DOO ("Ramstore Makedonya")'nın %99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığımız Ramstore Bulgaria EAD'nın (Ramstore Bulgaristan") %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje'ye ("Alıcı") satışı için görüşmelere başlandığı ve alıcı ile Şirketimiz arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.Konuya ilişkin 09.03.2021 tarihli hisse devir sözleşmesinin imza süreci tamamlanmış olup, işlem bedeli vergiler hariç 39.161.132 Euro olarak belirlenmiştir.Bağlı ortaklığımızın satışından elde edilecek söz konusu tutarın Şirketin borçluluğunun azaltılmasında kullanılması planlanmaktadır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917135BIST