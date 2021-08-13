***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2021 18:27
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3,12 16.104.112 13.253.610 8.415.021 6.906.013
Satışların Maliyeti
3,12 -12.179.795 -10.070.949 -6.389.865 -5.309.307
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.924.317 3.182.661 2.025.156 1.596.706
BRÜT KAR (ZARAR)
3.924.317 3.182.661 2.025.156 1.596.706
Genel Yönetim Giderleri
13 -192.328 -166.185 -94.854 -82.626
Pazarlama Giderleri
13 -2.923.273 -2.417.376 -1.516.792 -1.215.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 190.274 103.173 99.283 35.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -496.518 -242.699 -267.822 -108.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
502.472 459.574 244.971 225.072
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 213.535 12.267 373 11.189
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -1.613 -13.734 -130 -11.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
714.394 458.107 245.214 225.074
Finansman Gelirleri
16 88.384 12.203 29.385 6.400
Finansman Giderleri
17 -551.557 -719.100 -264.692 -335.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
251.221 -248.790 9.907 -104.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.630 -28.050 -8.148 -38.657
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -93.845 -76.664 -37.226 -44.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 53.215 48.614 29.078 5.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
210.591 -276.840 1.759 -143.182
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
678 536 0 -1.255
DÖNEM KARI (ZARARI)
211.269 -276.304 1.759 -144.437
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 19 0 -5
Ana Ortaklık Payları
21 211.269 -276.323 1.759 -144.432
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations 21 1,16000000 -1,53000000 0,01000000 -0,79000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Discontiuning Operations 21 0,00000000 0,00000000 0,00000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
939.351 1.564.060
Dönem Karı (Zararı)
211.269 -276.304
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
210.591 -276.840
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
678 536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.225.810 1.488.134
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 432.214 411.993
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34.853 29.894
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.640 2.204
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 32.024 24.504
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.189 3.186
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
145.669 104.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 124.497 95.632
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 21.172 8.584
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
758.332 580.679
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14,16 -51.065 -27.824
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 474.275 425.490
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 458.548 224.194
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
14 -123.426 -41.181
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9 37.838 323.961
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.615 11.060
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -10.615 11.060
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 40.630 28.050
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
51 -1.719
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 51 -1.719
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -213.162 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.295 581.656
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.480 -34.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.454 -86.739
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-661.215 -378.673
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
653.582 624.785
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.728 456.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.365.784 1.793.486
Ödenen Faiz
-515.320 -222.586
Alınan Faiz
168.526 71.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -25.479 -23.212
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -7.749 -5.793
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.411 -49.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
87.018 355.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.252 523.419
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-302.685 -167.721
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 374.451 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.743.576 -1.261.460
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 300.000 1.139.040
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.379.891 -1.793.652
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-436.698 -390.148
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
4.852 -7.630
Ödenen Faiz
-234.872 -211.100
Alınan Faiz
16 3.033 2.030
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-717.207 658.298
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-47.110 -1.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-764.317 656.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.230.793 2.328.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.466.476 2.985.001
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.466.476 3.230.793
Finansal Yatırımlar
1.663 5.879
Ticari Alacaklar
188.297 174.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 448 154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
187.849 174.371
Diğer Alacaklar
32.565 27.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.565 27.854
Türev Araçlar
14.965 5.174
Stoklar
8 3.968.771 3.339.580
Peşin Ödenmiş Giderler
112.587 114.183
Diğer Dönen Varlıklar
23.395 10.318
ARA TOPLAM
6.808.719 6.908.306
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 422.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.808.719 7.330.921
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
13.465 10.815
Diğer Alacaklar
4.980 4.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.980 4.913
Türev Araçlar
0 8.249
Maddi Duran Varlıklar
5 2.887.972 2.772.744
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.720.590 2.789.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.457.051 2.439.671
Şerefiye
2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 204.059 186.679
Peşin Ödenmiş Giderler
26.443 21.002
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 41.034 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.151.535 8.047.138
TOPLAM VARLIKLAR
14.960.254 15.378.059
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
980.112 1.144.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
980.112 1.144.343
Banka Kredileri
9 980.112 1.144.343
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.094.454 1.011.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.094.454 1.011.299
Banka Kredileri
9 442.315 413.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
652.139 597.777
Ticari Borçlar
7.936.204 7.339.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 332.847 280.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.603.357 7.059.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
254.876 239.125
Diğer Borçlar
82.174 178.714
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
82.174 178.714
Türev Araçlar
539 4.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
149.514 142.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 62.977 8.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
311.789 257.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 198.921 158.126
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 112.868 98.887
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.391 1.389
ARA TOPLAM
10.876.030 10.326.577
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 76.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.876.030 10.402.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.716.588 4.616.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.716.588 4.616.639
Banka Kredileri
9 1.420.705 2.279.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.295.883 2.336.754
Diğer Borçlar
18.781 29.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.781 29.232
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.927 25.081
Uzun Vadeli Karşılıklar
315.913 257.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 315.913 257.690
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 13.005
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.069.209 4.941.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.945.239 15.344.598
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.015 31.061
Ödenmiş Sermaye
181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
376.653 406.218
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
376.653 406.218
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
379.695 409.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.042 -3.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.322 256.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.322 256.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.582 111.249
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-926.139 -416.750
Net Dönem Karı veya Zararı
211.269 -402.984
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 2.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.015 33.461
TOPLAM KAYNAKLAR
14.960.254 15.378.059
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -460.812 -562.620 352.503 1.665 354.168
Transferler
-186.905 -186.905 87.478 -361.385 460.812 99.427 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.308 -14.308 34.285 34.285 -276.323 -276.323 -256.346 387 -255.959
Dönem Karı (Zararı)
-276.323 -276.323 -276.323 19 -276.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.308 -14.308 34.285 34.285 19.977 368 20.345
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 450.924 -14.215 436.709 210.387 210.387 111.249 -365 -463.193 -276.323 -739.516 96.157 2.052 98.209
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 409.260 -3.042 406.218 256.000 256.000 111.249 -365 -416.750 -402.984 -819.734 31.061 2.400 33.461
Transferler
-30.177 -30.177 -2.751 -2.751 139.333 -509.389 402.984 -106.405 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
612 612 -227.927 -227.927 211.269 211.269 -16.046 -2.400 -18.446
Dönem Karı (Zararı)
211.269 211.269 211.269 211.269
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
612 612 -227.927 -227.927 -227.315 -2.400 -229.715
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 379.695 -3.042 376.653 25.322 25.322 250.582 -365 -926.139 211.269 -714.870 15.015 0 15.015
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
211.269 -276.304 1.759 -144.437
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
612 -14.308 239 31.681
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
765 -62.380 299 -3.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-153 48.072 -60 35.139
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-153 48.072 -60 35.139
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-230.327 34.653 -21.047 13.394
Yabancı Para Çevrim Farkları
-230.327 34.653 -21.047 13.394
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-229.715 20.345 -20.808 45.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.446 -255.959 -19.049 -99.362
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.400 387 0 111
Ana Ortaklık Payları
-16.046 -256.346 -19.049 -99.473
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958071
BIST