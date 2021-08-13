***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,12 16.104.112 13.253.610 8.415.021 6.906.013Satışların Maliyeti3,12 -12.179.795 -10.070.949 -6.389.865 -5.309.307TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.924.317 3.182.661 2.025.156 1.596.706BRÜT KAR (ZARAR)3.924.317 3.182.661 2.025.156 1.596.706Genel Yönetim Giderleri13 -192.328 -166.185 -94.854 -82.626Pazarlama Giderleri13 -2.923.273 -2.417.376 -1.516.792 -1.215.425Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 190.274 103.173 99.283 35.340Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -496.518 -242.699 -267.822 -108.923ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)502.472 459.574 244.971 225.072Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 213.535 12.267 373 11.189Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -1.613 -13.734 -130 -11.187FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)714.394 458.107 245.214 225.074Finansman Gelirleri16 88.384 12.203 29.385 6.400Finansman Giderleri17 -551.557 -719.100 -264.692 -335.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)251.221 -248.790 9.907 -104.525Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-40.630 -28.050 -8.148 -38.657Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -93.845 -76.664 -37.226 -44.380Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 53.215 48.614 29.078 5.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)210.591 -276.840 1.759 -143.182DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)678 536 0 -1.255DÖNEM KARI (ZARARI)211.269 -276.304 1.759 -144.437Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 19 0 -5Ana Ortaklık Payları21 211.269 -276.323 1.759 -144.432Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations 21 1,16000000 -1,53000000 0,01000000 -0,79000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Discontiuning Operations 21 0,00000000 0,00000000 0,00000000 -0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI939.351 1.564.060Dönem Karı (Zararı)211.269 -276.304Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)210.591 -276.840Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)678 536Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.225.810 1.488.134Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 432.214 411.993Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler34.853 29.894Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.640 2.204Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 32.024 24.504Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.189 3.186Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler145.669 104.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 124.497 95.632Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 21.172 8.584Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler758.332 580.679Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14,16 -51.065 -27.824Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 474.275 425.490Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri14 458.548 224.194Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri14 -123.426 -41.181Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9 37.838 323.961Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.615 11.060Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 -10.615 11.060Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 40.630 28.050Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler51 -1.719Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 51 -1.719Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 -213.162 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-71.295 581.656Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.480 -34.124Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.454 -86.739Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-661.215 -378.673Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler653.582 624.785Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.728 456.407Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.365.784 1.793.486Ödenen Faiz-515.320 -222.586Alınan Faiz168.526 71.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -25.479 -23.212Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -7.749 -5.793Vergi İadeleri (Ödemeleri)-46.411 -49.164YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI87.018 355.698Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.252 523.419Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-302.685 -167.721Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri24 374.451 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.743.576 -1.261.460Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 300.000 1.139.040Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.379.891 -1.793.652Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-436.698 -390.148Türev Araçlardan Nakit Çıkışları4.852 -7.630Ödenen Faiz-234.872 -211.100Alınan Faiz16 3.033 2.030YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-717.207 658.298Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-47.110 -1.606NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-764.317 656.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.230.793 2.328.309DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.466.476 2.985.001Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.466.476 3.230.793Finansal Yatırımlar1.663 5.879Ticari Alacaklar188.297 174.525İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 448 154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar187.849 174.371Diğer Alacaklar32.565 27.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar32.565 27.854Türev Araçlar14.965 5.174Stoklar8 3.968.771 3.339.580Peşin Ödenmiş Giderler112.587 114.183Diğer Dönen Varlıklar23.395 10.318ARA TOPLAM6.808.719 6.908.306Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 422.615TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.808.719 7.330.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar13.465 10.815Diğer Alacaklar4.980 4.913İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.980 4.913Türev Araçlar0 8.249Maddi Duran Varlıklar5 2.887.972 2.772.744Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.720.590 2.789.744Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.457.051 2.439.671Şerefiye2.252.992 2.252.992Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 204.059 186.679Peşin Ödenmiş Giderler26.443 21.002Ertelenmiş Vergi Varlığı18 41.034 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.151.535 8.047.138TOPLAM VARLIKLAR14.960.254 15.378.059KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar980.112 1.144.343İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar980.112 1.144.343Banka Kredileri9 980.112 1.144.343Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.094.454 1.011.299İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.094.454 1.011.299Banka Kredileri9 442.315 413.522Kiralama İşlemlerinden Borçlar652.139 597.777Ticari Borçlar7.936.204 7.339.394İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 332.847 280.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.603.357 7.059.381Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar254.876 239.125Diğer Borçlar82.174 178.714İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar82.174 178.714Türev Araçlar539 4.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)149.514 142.332Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 62.977 8.208Kısa Vadeli Karşılıklar311.789 257.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 198.921 158.126Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 112.868 98.887Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.391 1.389ARA TOPLAM10.876.030 10.326.577Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 76.374TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.876.030 10.402.951UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.716.588 4.616.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.716.588 4.616.639Banka Kredileri9 1.420.705 2.279.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.295.883 2.336.754Diğer Borçlar18.781 29.232İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.781 29.232Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.927 25.081Uzun Vadeli Karşılıklar315.913 257.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 315.913 257.690Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 13.005TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.069.209 4.941.647TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.945.239 15.344.598ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.015 31.061Ödenmiş Sermaye181.054 181.054Birleşme Denkleştirme Hesabı22.074 22.074Geri Alınmış Paylar (-)19 -125.435 -125.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)376.653 406.218Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)376.653 406.218Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)379.695 409.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.042 -3.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.322 256.000Yabancı Para Çevrim Farkları25.322 256.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.582 111.249Diğer Yedekler-365 -365Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-926.139 -416.750Net Dönem Karı veya Zararı211.269 -402.984Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 2.400TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.015 33.461TOPLAM KAYNAKLAR14.960.254 15.378.059Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -460.812 -562.620 352.503 1.665 354.168Transferler-186.905 -186.905 87.478 -361.385 460.812 99.427 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.308 -14.308 34.285 34.285 -276.323 -276.323 -256.346 387 -255.959Dönem Karı (Zararı)-276.323 -276.323 -276.323 19 -276.304Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.308 -14.308 34.285 34.285 19.977 368 20.345Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 450.924 -14.215 436.709 210.387 210.387 111.249 -365 -463.193 -276.323 -739.516 96.157 2.052 98.209Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 409.260 -3.042 406.218 256.000 256.000 111.249 -365 -416.750 -402.984 -819.734 31.061 2.400 33.461Transferler-30.177 -30.177 -2.751 -2.751 139.333 -509.389 402.984 -106.405 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)612 612 -227.927 -227.927 211.269 211.269 -16.046 -2.400 -18.446Dönem Karı (Zararı)211.269 211.269 211.269 211.269Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)612 612 -227.927 -227.927 -227.315 -2.400 -229.715Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 379.695 -3.042 376.653 25.322 25.322 250.582 -365 -926.139 211.269 -714.870 15.015 0 15.015Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)211.269 -276.304 1.759 -144.437DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar612 -14.308 239 31.681Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)765 -62.380 299 -3.458Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-153 48.072 -60 35.139Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-153 48.072 -60 35.139Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-230.327 34.653 -21.047 13.394Yabancı Para Çevrim Farkları-230.327 34.653 -21.047 13.394DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-229.715 20.345 -20.808 45.075TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.446 -255.959 -19.049 -99.362Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.400 387 0 111Ana Ortaklık Payları-16.046 -256.346 -19.049 -99.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958071BIST