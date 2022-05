***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,11 12.271.397 7.689.091Satışların Maliyeti3,11 -9.137.030 -5.789.930TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.134.367 1.899.161BRÜT KAR (ZARAR)3.134.367 1.899.161Genel Yönetim Giderleri12 -197.334 -98.735Pazarlama Giderleri12 -2.321.194 -1.405.220Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 173.052 90.991Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -447.384 -228.696ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)341.507 257.501Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 39.506 213.162Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -2.888 -1.483Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6.784 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)384.909 469.180Finansman Gelirleri15 40.160 59.271Finansman Giderleri16 -339.033 -287.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.036 241.314Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.638 -32.482Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -62.520 -56.619Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 58.882 24.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)82.398 208.832DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 678DÖNEM KARI (ZARARI)82.398 209.510Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar190 0Ana Ortaklık Payları20 82.208 209.510Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations 0,45000000 1,16000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Discontiuning Operations 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI383.884 52.447Dönem Karı (Zararı)82.398 209.510Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)82.398 208.832Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 678Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.101.208 485.267Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 252.546 209.971Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler27.042 -11.732Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 8.692 263Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 15.462 -13.054Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.888 1.059Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler246.050 90.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 236.385 76.356Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 9.665 13.904Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler556.272 364.170Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13,15 -79.002 -30.092Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 282.506 251.921Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri13 428.213 199.553Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri13 -75.445 -57.212Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8 8.075 24.132Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.585 -11.278Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15,16 7.585 -11.278Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 3.638 32.482Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 424Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 424Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -213.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-60.615 -456.431Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.062 2.837İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-75.062 2.837Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-430.725 -11.459İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-430.725 -11.459Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.444.395 -446.994Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.857.775 45.231İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.857.775 45.231Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.792 -46.046İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31.792 -46.046Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.122.991 238.346Ödenen Faiz-423.947 -239.365Alınan Faiz143.841 84.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -29.965 -11.586Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -397.444 -4.205Vergi İadeleri (Ödemeleri)-31.592 -15.507YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-164.128 283.567Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.949Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-164.128 -105.833Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-164.128 -105.833Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 374.451FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIdemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-154.725 -827.893Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -154.725 -827.893Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-254.409 -212.540Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-594 -356Ödenen Faiz-121.846 -138.161Alınan Faiz15 8.337 2.894YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)404.519 -840.042Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi33.093 -48.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)437.612 -888.189DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.632.341 3.230.793DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.069.953 2.342.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.069.953 3.632.341Finansal Yatırımlar307.433 2.596Ticari Alacaklar246.544 177.905İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 5.009 4.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar241.535 173.838Diğer Alacaklar40.598 41.729İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar40.598 41.729Türev Araçlar9.290 14.611Stoklar7 6.104.250 4.675.317Peşin Ödenmiş Giderler207.852 154.988İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler207.852 154.988Diğer Dönen Varlıklar7.754 4.237İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.754 4.237ARA TOPLAM10.993.674 8.703.724TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.993.674 8.703.724DUal Varlıklar73.919 97.059Diğer Alacaklar9.998 5.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.998 5.530Türev Araçlar6.753 8.423Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6.753 8.423Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10.034 0Maddi Duran Varlıklar4 3.839.896 3.750.426Kullanım Hakkı Varlıkları6 2.883.752 2.785.466Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.448.704 2.462.011Şerefiye2.252.992 2.252.992Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 195.712 209.019Peşin Ödenmiş Giderler15.709 20.579İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.709 20.579Ertelenmiş Vergi Varlığı17 326.761 267.107TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.615.526 9.396.601TOPLAM VARLIKLAR20.609.200 18.100.325KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar717.853 715.860İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar717.853 715.860Banka Kredileri8 717.853 715.860Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.691.305 1.328.799İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.691.305 1.328.799Banka Kredileri8 863.308 569.464Kiralama İşlemlerinden Borçlar827.997 759.335Ticari Borçlar11.431.376 9.581.881İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 364.952 312.468İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.066.424 9.269.413Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar369.619 291.750Diğer Borçlar90.306 225.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar90.306 225.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)240.954 214.363İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)240.954 214.363Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 52.441 49.285Kısa Vadeli Karşılıklar399.273 698.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 274.139 187.690Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 125.134 510.918Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.975 3.431İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.975 3.431ARA TOPLAM15.017.102 13.108.998TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.017.102 13.108.998UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.394.797 4.035.105İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.394.797 4.035.105Banka Kredileri8 1.975.800 1.685.995Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.418.997 2.349.110Diğer Borçlar26.342 25.877İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar26.342 25.877Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.127 10.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.127 10.727Uzun Vadeli Karşılıklar503.525 383.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 503.525 383.554TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.931.791 4.455.263TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.948.893 17.564.261ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar636.282 536.064Ödenmiş Sermaye18 181.054 181.054Birleşme Denkleştirme Hesabı22.074 22.074Geri Alınmış Paylar (-)18 -125.435 -125.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)712.921 715.126Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)712.921 715.126Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)711.803 714.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.118 1.118Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)54.349 48.990Yabancı Para Çevrim Farkları54.349 48.990Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler527.099 250.582Diğer Kısıtlanmış Yedekler527.099 250.582Diğer Yedekler-365 -365Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları660.307 536.064TOPLAM KAYNAKLAR20.609.200 18.100.325Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 409.260 -3.042 256.000 111.249 -365 -416.750 -402.984 31.061 2.400 33.461Transferler-28.789 0 -2.755 139.017 -510.457 402.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)373 0 -206.880 209.510 3.003 3.003Dönem Karı (Zararı)0 0 209.510Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)373 -206.880 3.003 3.003Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-2.400 -2.400Dönem Sonu Bakiyeler181.054 0 22.074 0 0 -125.435 0 0 0 0 0 0 380.844 0 -3.042 0 0 0 0 0 0 0 0 46.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.266 0 -365 0 -927.207 209.510 0 34.064 0 34.064Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 714.008 1.118 48.990