***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
15.01.2021 18:41
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2020 yılı konsolide
finansal sonuçlarının 01 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2020 31/12/2020 01/03/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902703
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0867
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:05438,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,98
|Açılış
|: 438,51
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.664
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.525.245
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.210.099
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|603.455
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.816.572
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.732.658.672
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4436
|7,4476
|% 1,18
|
|Euro
|9,0034
|9,0162
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,1021
|10,1528
|% 0,51
|
|Frank
|8,3410
|8,3913
|% 0,92
|
|Riyal
|1,9798
|1,9898
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-15,98
|
|Altın Gr.
|439
|439
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,11
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|-1,29
|