***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
29.09.2022 18:30
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz 2022 yılı 3. çeyrek (3Ç 2022) finansal sonuçlarının 03 Kasım 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 03/11/2022
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066194
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0103
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4219
18:0518,1603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1405
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
18:05986,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,17
|Açılış
|: 986,35
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
990,52
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.718
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.962
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.928.156
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4700
|18,5043
|% -0,07
|
|Euro
|18,1282
|18,1821
|% 0,90
|
|Sterlin
|20,3853
|20,4876
|% 1,49
|
|Frank
|18,7837
|18,8968
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9053
|4,9299
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|1,65
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.620
|6.716
|-65,00
|
|Yarım
|3.221
|3.283
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.642
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,77
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|88,11
|88,11
|0,06
|