***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.04.2021Genel Kurul Tarihi 26.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul (Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Şirket'in 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.06.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Migros GK 26.05.2021 Toplanti Tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 Migros GK 26.05.2021 Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939727BIST