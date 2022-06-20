***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
20.06.2022 20:32
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2022, 17.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.05.2022 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/ belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 750.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 16.06.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038340
BIST
18:052.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,87
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
18:0517,3088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0162
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
18:0518,2090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
18:051.023,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,71
|Açılış
|: 1.023,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.205,50
|193.608.770
|% 10,00
|
|CLEBI
|294,90
|177.741.711
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.613.716
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|986.900
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.890.900
|% 9,98
|
|SERVE
|25,00
|809.463
|% -7,95
|
|ISDMR
|23,60
|159.698.268
|% -5,98
|
|DOBUR
|44,44
|2.547.237
|% -5,89
|
|RAYSG
|12,00
|2.109.457
|% -5,44
|
|BRKO
|1,37
|2.231.309
|% -4,86
|
|THYAO
|50,85
|7.426.793.138
|% 5,54
|
|EREGL
|27,92
|4.780.499.181
|% -3,19
|
|SISE
|22,40
|2.046.349.957
|% 2,28
|
|SASA
|45,52
|1.672.255.063
|% -1,13
|
|TUPRS
|260,40
|1.256.951.173
|% -2,98
|
|ODAS
|3,09
|995.197.728
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,87
|989.126.975
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,07
|779.536.431
|% 2,78
|
|EREGL
|27,92
|4.780.499.181
|% -3,19
|
|EKGYO
|2,62
|400.189.301
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3135
|17,3294
|% 0,03
|
|Euro
|18,1674
|18,2127
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,1155
|21,2214
|% 0,01
|
|Frank
|17,7907
|17,8979
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5977
|4,6208
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.840
|-0,67
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.774
|6.896
|-70,00
|
|Yarım
|3.326
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|114
|114
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
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17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
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17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
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17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem