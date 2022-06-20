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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

20.06.2022 20:32
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2022, 17.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 20.05.2022 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/ belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 750.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 16.06.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038340


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