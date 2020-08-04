***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı hakkında karar alınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin 1 yıl süreyle 1.000.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç edebilmesine ilişkin 18.07.2019 tarihinde SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'nin süresi dolmuş olup, Migros Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ihraç tavanının yeniden belirlenmesine ilişkin bir karar almıştır. Buna göre Şirketimizin yurtiçinde 1.000.000.000.- TL (BirMilyarTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 5 (Beş) yıla kadar çeşitli vadelerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, her türlü tahvil ve/veya finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü borçlanma aracı (her biri bundan sonra "Borçlanma Aracı" olarak ifade edilecektir) ihraç etmesine, bu kapsamda 1- Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına, 2- İhraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerinin piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olarak ihraç edilmesine, 3- Faiz oranının, i) ihraç edilecek tahvillerin ve/veya finansman bonolarının vadesi ile uyumlu olan ve gösterge (benchmark) niteliği taşıyan Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının yıllık bileşik faiz oranı referans alınması ve belirlenecek ek getiri (spread) oranının eklenmesiyle, ii) Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası bankalar arası satış oranı (referans faiz oranı) (TRLIBOR) referans olarak alınarak elde edilecek faize ihraçların vadesine göre ek getiri oranı eklenmesiyle veya iii) TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı referans olarak alınarak elde edilecek faize ek getiri oranı eklenmesiyle belirlenmesine, 4- Yukarıdaki sınırlamalar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılacak ihraçlar ile ilgili olarak aracı kurumlar ile aracılık sözleşmesi imzalanması, ihraca ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisat oranlarının belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ile, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt İstanbul (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.), Borsalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşa başvuru ve yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerin ifası, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması ve her türlü belge, mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdür Ömer Özgür Tort ile birlikte Genel Müdür Yardımcıları Ferit Cem Doğan ya da Mustafa Murat Bartın'a yetki verilmesine karar verilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865072BIST