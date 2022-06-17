***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.06.2022 18:15
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.05.2022 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 750.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 16.06.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038083
BIST
17:592.533
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En Düşük
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|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
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|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
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|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
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|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
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|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
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|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
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|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
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|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
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|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
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|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
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|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
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|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
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|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
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|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
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|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,3098
|17,3323
|% 0,20
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|Euro
|18,0982
|18,1618
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,0669
|21,1726
|% -1,12
|
|Frank
|17,7591
|17,8661
|% -0,38
|
|Riyal
|4,6017
|4,6248
|% 0,09
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-16,91
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|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.791
|6.911
|-55,00
|
|Yarım
|3.334
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,30
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|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,16
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|B. Petrol
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