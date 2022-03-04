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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2022 18:37
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili Esas Sözleşme tadiline ilişkin Ticaret Bakanlığı izni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2022 tarihli KAP açıklamasında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine yönelik SPK onayının 15.02.2022 tarihinde alındığı duyurulmuştu.
Söz konusu Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izin alınmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı, izin alındığı şekliyle, Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.
SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ve Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007469


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