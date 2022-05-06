***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.05.2022 12:15
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşmenin 7. maddesinin tadiline ilişkin Genel Kurul kararının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 29.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesine karar verilmişti. Söz konusu Genel Kurul kararı 29 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027154
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|KOZAL
|184,90
|1.021.717.861
|% 4,05
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|TUPRS
|248,70
|902.623.075
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|7,94
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|6.073
|6.165
|11,00
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|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
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|Yarım
|2.921
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|Çeyrek
|1.465
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