***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.05.2018, 17.08.2018, 07.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin 'A+(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA(tur)'a yükseltmiştir. Not görünümü "pozitif"tir.Söz konusu raporun linki, kurumsal websitemize (www.migroskurumsal.com) yüklenmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863541BIST