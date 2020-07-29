***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.07.2020 18:00
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2018, 17.08.2018, 07.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin 'A+(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA(tur)'a yükseltmiştir. Not görünümü "pozitif"tir.
Söz konusu raporun linki, kurumsal websitemize (www.migroskurumsal.com) yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863541
BIST
17:481.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -20,24
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:486,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0407
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:488,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0991
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2369
En Düşük
8,1145
17:48438,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,31
|Açılış
|: 438,18
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|70.648.844
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.035.222
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.570.003
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|46.080.570
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.838.158
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.079.802
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|AKMGY
|38,78
|17.594.109
|% -9,86
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|ASELS
|35,38
|2.180.299.032
|% -3,02
|
|GUSGR
|6,42
|1.894.432.979
|% 7,72
|
|GARAN
|7,11
|1.406.987.364
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,18
|1.221.381.618
|% -1,80
|
|KRDMD
|3,00
|797.867.027
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,18
|1.221.381.618
|% -1,80
|
|GUSGR
|6,42
|1.894.432.979
|% 7,72
|
|IHLAS
|0,89
|243.395.616
|% -1,11
|
|KRDMD
|3,00
|797.867.027
|% -0,99
|
|TSKB
|1,14
|301.427.304
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0230
|9,0682
|% 0,97
|
|Frank
|7,5931
|7,6388
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-2,03
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.916
|20,70
|
|Tam
|2.963
|3.006
|28,00
|
|Yarım
|1.438
|1.463
|9,30
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,38
|
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