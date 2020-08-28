***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.05.2018, 17.08.2018, 07.08.2019, 29.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirmiş ve 'AA(tur)' olarak teyit etmiştir. Not görünümü de "Pozitif" olarak teyit edilmiştir.Söz konusu raporun linki, kurumsal websitemize (www.migroskurumsal.com) yüklenmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871692BIST