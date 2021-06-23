***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.06.2021 09:54
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Migros Ticaret A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", uzun vadeli uluslararası notunu "BB", kısa vadeli uluslararası notunu "B", görünümlerini ise durağan olarak belirlemiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943690
BIST
11:041.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.411
En Düşük
1.405
11:048,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0379
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6810
En Düşük
8,6368
11:0410,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0641
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3745
En Düşük
10,3104
11:04495,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,31
|Açılış
|: 495,53
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
496,05
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TKURU
|203,70
|5.797.031
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.200.036
|% 9,96
|
|DAGHL
|15,05
|12.731.475
|% 9,93
|
|CEOEM
|16,44
|53.619.506
|% 9,75
|
|YESIL
|2,39
|32.158.917
|% 9,63
|
|KRGYO
|5,69
|4.166.995
|% -3,89
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|FLAP
|2,62
|12.307.239
|% -3,68
|
|EUYO
|4,50
|2.210.060
|% -3,02
|
|DIRIT
|4,85
|1.339
|% -3,00
|
|THYAO
|14,60
|283.054.203
|% 0,27
|
|GARAN
|8,33
|252.762.363
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,13
|206.630.143
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,22
|143.122.218
|% 1,83
|
|KRDMD
|6,76
|123.255.227
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,13
|206.630.143
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,22
|143.122.218
|% 1,83
|
|GARAN
|8,33
|252.762.363
|% 0,73
|
|HALKB
|5,30
|118.681.830
|% 1,34
|
|THYAO
|14,60
|283.054.203
|% 0,27
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6750
|8,6772
|% 0,43
|
|Euro
|10,3655
|10,3717
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,0756
|12,1362
|% 0,39
|
|Frank
|9,3968
|9,4534
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3072
|2,3187
|% 0,44
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,44
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,04
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|0,36
|