***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı16 konferans - roadshow, 250+ kurumsal fon yöneticisi1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834860Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıEvetİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıŞirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Migros Kurumsal / Bağış ve Yardım PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/516861Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası11, 11/AGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiMigros Genel Kurul Toplantıları menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımına açıktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841171 linkinde yer alan Hazır Bulunanlar Listesi'nde Genel Kurula katılan pay sahiplerinin listesi yer almaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 49,181.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Migros Kurumsal / Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniŞirketimizin 29.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2019 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2019 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841171Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı29/04/2020 0 % 71 % 0,000001 % 71 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri Madde 13 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841171İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "a. Denetimden Sorumlu Komite"Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "b. Kurumsal Yönetim Komitesi"Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "b. Kurumsal Yönetim Komitesi"Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "c. Riskin Erken Teşhisi Komitesi"Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "b. Kurumsal Yönetim Komitesi"4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı"Yönetim Kurulu Raporu" ve "Finansal Bakış" bölümleriKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Migros Kurumsal / Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıBağımsız Denetim Raporu'nda "Üst yönetime sağlanan faydalar" bölümünde sunulmuştur.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 80 % 20 4 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 67 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiOcak 2020Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıEvet (Yes)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu, kendi aralarında Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu komite üyeliklerine ilişkin görevlendirme yapmıştır. Buna göre, Tuncay Özilhan Başkan, Kamilhan Süleyman Yazıcı ise Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. CEO Özgür Tort icracı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Şirketin geleceğe yönelik beklentilerinin kamuya açıklanması hususunda Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıDenetimden Sorumlu Komiteye 4 adet, üst yönetime 28 adet raporlama yapılmıştır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması / İç Denetim MekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıTuncay Özilhanİcra başkanı / genel müdürün adıÖmer Özgür TortYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değillerdirYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901661Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıÇeşitlilik politikası hakkında bilgi kurumsal internet sitesinde, Hakkımızda bölümünde Politikalarımız altında "İnsan Kaynakları Politikası"nda yer almaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıMigros Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nda kadın üyelerin görev alması hususunda bir hedef (%25) belirlemiştir ve bir tavsiye kararı alarak bu hususu yazılı olarak Yönetim Kurulu'na iletmiştir. Şirket yönetim kurulu tarafından kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirlenerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve Yönetim Kurulu bu konuda planlama yapmaktadır. 29.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Esel Yıldız Çekin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bu suretle, Şirketin 12 kişilik Yönetim Kurulunda bir kadın üye yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıTuncay Özilhan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/07/2015 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Kamilhan Süleyman Yazıcı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Talip Altuğ Aksoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Mehmet Hurşit Zorlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/07/2015 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Esel Yıldız Çekin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Rasih Engin Akçakoca İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/05/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Recep Yılmaz Argüden İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/05/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Ömer Özgür Tort İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/04/2009 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)İzzet Karaca İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/03/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834860 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Hüseyin Faik Açıkalın İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834860 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Şevki Acuner İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834860 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Tom Heidman İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834860 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıHakkımızda / Politikalarımız / Tazminat PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı235 işe iade ve işçilik alacakları talepli davalarİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıKurumsal Yönetim Komitesi üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin yanı sıra ilgili Genel Müdür YardımcısıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriÇalışanlar Migros Etik Kurul "etikkurul@migros.com.tr" adresinden, diğer menfaat sahipleri ise etik@migros.com.tr adresi veya iletisim@migros.com.tr e-posta adreslerinden doğrudan ihbarda bulunabilirler. Bununla birlikte 444 10 44 Müşteri Hizmetleri hattı ve 530 915 45 45 Whatsapp Hattı müşterilerin Migros'a doğrudan ulaşabileceği kanallar arasında yer almaktadır.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıHakkımızda / Politikalarımız / İnsan Kaynakları PolitikasıÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıMağazalarımızda çalışanlarımızın temsil edildiği yönetim organı İşyeri Sendika Temsilcileri kurullarıdır. İşyeri Sendika Temsilcileri, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulamaları yanında, çalışanlar ya da şirketimiz tarafından bildirilen şikayet ve dilekler hakkında işveren temsilcileriyle görüşürler. Ayrıca üyesi bulundukları İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu gibi farklı Kurullarda ve çeşitli projeler için oluşturulan komitelerde temsil edilirler. Migros çalışanlarının memnuniyet ve bağlılığını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla, bağımsız bir araştırma şirketi aracılığıyla her yıl ?Çalışma Hayatını Değerlendirme Araştırması? gerçekleştirilmektedir. Bu anket ile elde edilen sonuçlar her yıl alınacak yeni yönetsel kararlara temel oluşturmaktadır. Şirket strateji ve hedeflerinin çalışanlar arasında adil, şeffaf ve dengeli bir şekilde dağılımının sağlanabilmesi için yıllık olarak ?Hedef Yayılım Çalıştayı? düzenlenmektedir. Bu çalıştayda bulunan temsilciler şirketin yıllık hedeflerinin belirlenmesine doğrudan etki etmektedir. Şirketin ana stratejisini belirleyen hedefler tüm departmanlara objektif şekilde yayılmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüGözden geçirme ve onay. Her yıl gerçekleştirilen Stratejik İnsan Kaynakları Toplantılarında Migros?un ihtiyaçları ve kısa-orta-uzun vade planlamaları doğrultusunda Potansiyel, Yüksek Performanslı ve Yıldız çalışanların belirlenmesinin yanı sıra Kritik Pozisyonlar, Yedekleme Planları ve Emeklilik Planları değerlendirilmekte ve yönetim kararı ile onaylanmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiHakkımızda / Politikalarımız / İnsan Kaynakları Politikası (Seçme ve Yerleştirme kısmı)Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiHakkımızda / Politikalarımız / İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikasıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıHakkımızda / Politikalarımız / Migros Etik KurallarıKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerSürdürülebilirlik (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularını içermektedir)İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerHakkımızda bölümünde Politikalarımız altında "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"nda detaylı açıklama yapılmıştır. (https://migroskurumsal.com/Icerik.aspx?IcerikID=486)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri bölümünde "Kurumsal Künye, Ortaklık Yapısı ve İştirakler, Migros Esas Sözleşme, Özel Durum Açıklamaları, Finansal Sonuçlar, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Bilgileri, Ayrılma Akçesi Kullanımı Duyurusu, Kar Dağıtım Politikası, Şirket Bilgilendirme Politikası, Migros Etik Kuralları, Sıkça Sorulan Sorular" alt başlıklarıKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttps://migroskurumsal.com/Icerik.aspx?IcerikID=68 linkli "Ortaklık Yapısı ve İştirakler" sayfasıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu bölümü ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu / "Bağımsızlık Beyanları". Üst Yönetimin şirket dışında yürüttükleri görevler ise KAP'taki Migros Ticaret A.Ş. sayfasında (https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1494-migros-ticaret-a-s) Genel Bilgiler sekmesinde Yönetime İlişkin Bilgiler kısmında "Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel" başlığında sunulmuştur.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / "5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / "5.2 Yönetim Kurulu?nun Faaliyet Esasları"ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda "Diğer Hususlar" ve Bağımsız Denetim Raporunda "Karşılıklar, Koşullu Varlıklar ve Yükümlülükler" dipnotue) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Diğer Hususlarf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKarşılıklı iştirak yokturg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSürdürülebilirlik Yaklaşımımızİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 80Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu3 günKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Migros Kurumsal / "Migros Esas Sözleşme" ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında diğer Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamakla beraber, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması hususunda Kurumsal Yönetim Tebliği?nde belirtilen şartlara uyulmaktadır. Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alması sınırlandırılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldıkları görevler Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı vasıtasıyla Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / "5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826362Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - İzzet Karaca Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Şevki Acuner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hüseyin Faik Açıkalın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Esel Yıldız Çekin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Recep Yılmaz Argüden Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mehmet Hurşit Zorlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Affan Nomak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Tom Heidman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Talip Altuğ Aksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Hüseyin Faik Açıkalın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917596BIST