***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
28.12.2020 14:27
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2015, 30.12.2016, 29.12.2017, 28.12.2018, 27.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA")
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/10/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
17/10/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/12/2020
Açıklama
Şirketimizin 27.12.2019 tarihinde 9,60 (95,98) olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,67 (96,69) olarak güncellenmiştir.
Kurumsal Yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin www.migroskurumsal.com internet sitesinde yer almaktadır.
Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,83 98,38 99,51 94,88 96,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895126
BIST