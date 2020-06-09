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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

09.06.2020 20:38
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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2018 (Kipa tarafından yapılmıştır), 19.06.2019, 12.09.2019, 27.11.2019, 26.12.2019, 05.02.2020, 11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
08.05.2018
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.07.2018
Davanın Konusu
27.04.2018 tarihli Kipa Genel Kurul Kararlarının iptali
Karşı Taraf(lar)
Jak Esim
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/366
Davanın Duruşma Tarihi
11.03.2020
Alınan Karar
11.03.2020 tarihli duruşmada, dosyanın yeniden bilirkişi incelemesine gönderilmesine karar verilmişti.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
08.07.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/366 E. sayı ile görülmekte olan davanın dosyasına ek bilirkişi raporu sunulmuş olup, ek rapordan davacı iddialarının sübut bulmadığı anlaşılmaktadır. Bir sonraki duruşma tarihi 08.07.2020'dir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850380


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RTALB 22,66 3.325.106 % 10,00  
ISBIR 887,90 1.198.203 % 10,00  
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Sterlin 8,6366 8,6799 % 0,30  
Frank 7,1317 7,1746 % 1,02  
Riyal 1,8069 1,8159 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 16,48  
Altın Gr. 375 375 4,41  
Cumhuriyet 2.429 2.458 23,70  
Tam 2.500 2.530 28,20  
Yarım 1.220 1.231 10,00  
Çeyrek 610 617 6,10  
Gümüş.Ons 17,63 17,67 -0,13  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,02  
B. Petrol 40,46 40,46 -0,34  
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