***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
30.09.2020 18:49
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2018 (Kipa tarafından yapılmıştır), 19.06.2019, 12.09.2019, 27.11.2019, 26.12.2019, 05.02.2020, 11.03.2020, 09.06.2020, 09.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
08.05.2018
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.07.2018
Davanın Konusu
27.04.2018 tarihli Kipa Genel Kurul Kararlarının iptali
Karşı Taraf(lar)
Jak Esim
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/366
Davanın Duruşma Tarihi
30.09.2020
Alınan Karar
Heyet değişikliği dolayısıyla, bir sonraki duruşma tarihinin 21.10.2020 olmasına karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
21.10.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/366 E. sayı ile görülmekte olan davanın 30.09.2020 tarihli duruşmasında, heyet değişikliği dolayısıyla bir sonraki duruşma tarihinin 21.10.2020 olmasına karar verilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877555
BIST