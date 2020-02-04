***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2020 09:36
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 3 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 12 satış mağazası Ocak ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Ocak 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.155 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere toplam 2.200'dür.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816861
BIST
10:56120.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.254,39
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
10:565,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9880
En Düşük
5,9802
10:566,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6241
En Düşük
6,6128
10:56302,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,95
|Açılış
|: 302,48
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,20
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,55
|13.115.417
|% 15,00
|
|CELHA
|11,44
|7.672.750
|% 14,86
|
|BURVA
|17,00
|146.254
|% 13,56
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|YUNSA
|15,54
|19.333.084
|% 9,82
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|BEYAZ
|3,91
|450.780
|% -5,56
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,14
|377.277.381
|% 2,17
|
|HALKB
|7,35
|365.689.477
|% 6,83
|
|PETKM
|4,16
|210.047.997
|% 1,22
|
|ASELS
|23,80
|181.110.376
|% 1,80
|
|KRDMD
|2,88
|129.618.394
|% 2,13
|
|PETKM
|4,16
|210.047.997
|% 1,22
|
|HALKB
|7,35
|365.689.477
|% 6,83
|
|KRDMD
|2,88
|129.618.394
|% 2,13
|
|ODAS
|2,18
|90.378.291
|% -0,46
|
|TSKB
|1,39
|52.191.645
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7263
|7,7650
|% -0,32
|
|Frank
|6,1567
|6,1938
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5901
|1,5981
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|-4,77
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,77
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|54,61
|54,61
|0,16
|
Seans Raporu
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11:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1630, 6 artarak (% 1.14 ) 144, 510
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11:05GYHOL
Yüzde 5.94 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 540 adet işlem
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11:03XU100
Endeks 120, 340 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 2, 691.00 milyon TL de