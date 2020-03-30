***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 20:47
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Tez-Koop. İş Sendikası arasında yürütülmekte olan ve 01.01.2020-31.12.2022 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre
Birinci yıl brüt ücretlere kıdem yıllarına göre %14 - %19 arası değişen oranlarda, ikinci ve üçüncü yıl ise TÜİK tarafından belirlenen yıllık TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır. Sosyal yardımlarda ise, yıllık %11 ile %13 arasında değişen oranlarda artış yapılacaktır.
Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihi 30.03.2020'dir.
Bu anlaşmayı kamuya duyururken, içinde bulunduğumuz zorlu şartlar altında büyük özveriyle çalışan değerli Migros personeline tekrar teşekkürlerimizi sunarız.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833447
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
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|: 88.125
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|Açılış
|: 341,90
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
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343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1180
|8,1588
|% 1,46
|
|Frank
|6,8212
|6,8623
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7442
|1,7529
|% 1,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|-12,36
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|13,98
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|-1,66
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