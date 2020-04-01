***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 12:13
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Sanal Market operasyonları için 1.200 ve mağazaları için 1.000 yeni istihdam olmak üzere, 10 günde toplam 2.200 işe alım gerçekleştirmiştir. Gelecek 10 gün içinde yapılması planlanan 1.000 yeni işe alım ile birlikte sağlanan ek istihdam bir ayda 3.200 kişiye ulaşacaktır. Şirketimizin Sanal Market operasyonları yaygınlaştırılmış ve hizmet verdiği il sayısı 71'e yükselmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833773
BIST
12:1789.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -248,20
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.545
En Düşük
87.889
12:176,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6516
En Düşük
6,6108
12:177,2746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0194
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
12:17341,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 5,30
|Açılış
|: 341,08
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.731
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.670.326
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.632.785
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|QNBFL
|101,50
|2.180.044
|% -5,84
|
|INFO
|8,06
|324.110
|% -5,06
|
|GARAN
|8,09
|254.879.759
|% -0,49
|
|PGSUS
|36,70
|214.710.754
|% 7,31
|
|THYAO
|9,02
|201.938.048
|% -0,55
|
|ISFIN
|2,97
|187.577.912
|% 3,48
|
|ASELS
|23,28
|169.575.382
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,10
|162.298.341
|% 4,76
|
|IHLAS
|0,53
|60.368.130
|% 3,92
|
|ODAS
|1,42
|159.359.517
|% 4,41
|
|ISFIN
|2,97
|187.577.912
|% 3,48
|
|CEMAS
|0,79
|47.126.571
|% 5,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1930
|8,2341
|% 0,06
|
|Frank
|6,8545
|6,8958
|% 0,01
|
|Riyal
|1,7604
|1,7693
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.594
|15,64
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|24,88
|24,88
|-1,47
|