***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Sanal Market operasyonları için 1.200 ve mağazaları için 1.000 yeni istihdam olmak üzere, 10 günde toplam 2.200 işe alım gerçekleştirmiştir. Gelecek 10 gün içinde yapılması planlanan 1.000 yeni işe alım ile birlikte sağlanan ek istihdam bir ayda 3.200 kişiye ulaşacaktır. Şirketimizin Sanal Market operasyonları yaygınlaştırılmış ve hizmet verdiği il sayısı 71'e yükselmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833773BIST