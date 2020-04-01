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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2020 12:13
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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Sanal Market operasyonları için 1.200 ve mağazaları için 1.000 yeni istihdam olmak üzere, 10 günde toplam 2.200 işe alım gerçekleştirmiştir. Gelecek 10 gün içinde yapılması planlanan 1.000 yeni işe alım ile birlikte sağlanan ek istihdam bir ayda 3.200 kişiye ulaşacaktır. Şirketimizin Sanal Market operasyonları yaygınlaştırılmış ve hizmet verdiği il sayısı 71'e yükselmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833773


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BMELK 1,21 22.804 % 10,00  
DARDL 4,62 122.818 % 10,00  
SANEL 4,08 24 % 9,97  
DOKTA 16,79 3.670.326 % 9,95  
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Sterlin 8,1930 8,2341 % 0,06  
Frank 6,8545 6,8958 % 0,01  
Riyal 1,7604 1,7693 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.592 1.594 15,64  
Altın Gr. 341 341 5,48  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,03 14,07 0,08  
Gümüş Gr. 3,00 3,01 0,03  
B. Petrol 24,88 24,88 -1,47  
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